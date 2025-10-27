Live TV

Sorin Grindeanu, despre pensiile magistraților: „În acest moment, Coaliția pierde timpul”

Sorin Grindeanu. Foto: Digi24
Sorin Grindeanu insistă cu organizarea unui grup de lucru care să redacteze un proiect de lege pentru reducerea pensiilor magistraților, până vine motivarea Curții Constituționale. „Coaliția pierde timpul”, susține liderul PSD, care a discutat separat de premier cu reprezentanții din Justiție și ar fi de acord cu un procent mai mare al pensiei magistraților, dar și o perioadă mai lungă de tranziție pentru reformă, astfel încât aceștia să nu mai respingă proiectul. 

„În acest moment, Coaliția pierde timpul. Avem un deadline pe 28 noiembrie, iar propunerea noastră este ca, până vine motivarea CCR, să constituim acest grup de lucru, să finalizăm un proiect de lege care, din perspectiva noastră, ar trebui să fie aprobat rapid, astfel încât 28 noiembrie să ne prindă cu această lege adoptată. (...) Prin neaprobarea unei astfel de legi, am ajunge în situația să pierdem bani europeni”, a declarat Sorin Grindeanu, luni, la Parlament. 

Acesta a precizat că va insista cu organizarea grupului de lucru, mâine, în ședința Coaliției. 

„Eu am avut o întâlnire la sfârșitul săptămânii trecute (cu reprezentanții din Justiție n.red), nu pentru a discuta lucruri care țin de cuantumul pensiei sau de perioada de tranziție, ci pentru a vedea dacă acești oameni sunt dispuși și sunt la dialog.

Sigur că e nenegociabil să discutăm o altă vârstă decât 65 de ani pentru pensionare. Sigur că nu ne interesează să avem o lege cum e acum, să fie 100% pensia, cum e salariul. Astea sunt lucruri care sunt de bun-simț și pe care nu avem cum să le negociem. Dar să stăm și să pierdem timpul, pentru că noi pierdem timpul în acest moment... ceea ce propun eu și propune PSD este ca mâine, în coaliție, să dăm drumul la acest grup de lucru — și rapid, pentru că nu sunt foarte multe lucruri, cred eu, care trebuie să fie discutate”, a menționat Grindeanu.

Vineri, Sorin Grindeanu i-a chemat pe președinta CSM, Elena Costache, președinta ÎCCJ, Lia Savonea, dar și pe procurorul General, Alex Florența în biroul său de la Camera Deputaților pentru a discuta despre legea care ar reduce pensiile magistraților. 

Social-democrații ar vrea elaborarea unui proiect de lege separat, depus în Parlament și care să fie adoptat în cel mult trei săptămâni, fără ca Guvernul să își mai asume răspunderea, invocând jalonul din PNRR care ar trebui îndeplinit până la finalul lunii noiembrie.

Totuși, pentru a fi acceptat de reprezentanții din Justiție, proiectul ar veni cu modificări: pensiile să fie de 75% din ultimul salariu net, în loc de 70% cât prevedea varianta Guvernului, iar perioada de tranziție să fie de 15 ani, în loc de 10 ani.

