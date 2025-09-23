Sorin Grindeanu, despre prelungirea plafonării: Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici

„Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici”, a anunțat Sorin Grindeanu după ce liderii coaliției au căzut la un acord privind continuarea plafonării adaosului la alimentele de bază. Liderulul interimar al PSD le-a reamintit opozanților că o scoatere a măsurii ar reprezenta „o lovitură grea pentru puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026”.

„Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici! Coaliția a decis astăzi menținerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente. Mă bucur că argumentele specialiștilor PSD au fost ascultate și înțelese de partenerii de guvernare. Urmează ca transpunerea deciziei coaliției să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie - la care expira măsura- să fie prelungit”, a scris Sorin Grindeanu, marți pe Facebook.

Citește și: Nicușor Dan le cere liderilor coaliției să-și rezolve divergențele: „Românii au făcut sacrificii în crize pe care nu le-au provocat”

Liderul social-democrat a mai spus că „este o decizie corectă pe care noi am susținut-o, având în vedere că plafonarea a contribuit la menținerea unor prețuri mai mici la alimente și a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii”.

„Mă întreb dacă cei care au adus public, chiar și astăzi, argumente împotriva acestei măsuri dorm bine când știu clar ce impact negativ ar aduce stoparea ei. De aceea, le reamintesc: în condițiile creșterii explozive a prețurilor, eliminarea plafonării la alimentele de bază ar reprezenta o lovitură grea pentru puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026!”, a conchis el.

Citește și: Radu Miruță critică plafonarea: „Nu i-a ajutat în mod real pe oameni. Iar prețurile nu scad pentru că urlă un politician la ele”

Liderii coaliției au discutat, pentru mai bine de două ore, cu președintele Nicușor Dan. La întâlnirea de la Palatul Cotroceni, premierul Ilie Bolojan a reclamat că nu are susținere în reformele pe care le propune, au declarat surse politice. Ulterior, coaliția a început noi negocieri cu mai mulți reprezentanți ai partidelor, la Palatul Victoria, și ar fi decis continuarea plafonării pentru alimentele de bază până în martie 2026.