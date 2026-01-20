Live TV

Sorin Grindeanu, despre relația cu Ilie Bolojan, schimbarea premierului și colaborarea cu AUR: „Își dorește cineva anticipate?”

Data actualizării: Data publicării:
sorin grindeanu la o sedinta
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Schimbarea premierului Cum e relația cu premierul Bolojan

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că nu există altă alternativă de guvernare, în acest moment, iar PSD poate să iasă din guvernare şi să meargă spre anticipate, întrebându-se dacă îşi doreşte cineva anticipate. Despre relaţia cu Bolojan, liderul PSD a recunoscut că este grea, el arătând că este „un soi devenit proverbial de inflexibilitate la orice idee”. El a comentat şi o schimbare a premierului, afirmând că „nu suntem încă în acel moment”, iar despre o colaborare cu AUR a spus că în prezent „balanța e negativă”

„Nu există altă alternativă de guvernare, în acest moment. Nu există. În acest moment putem să ne ieşim din guvernare, din această coaliţie şi mergem spre anticipate. Îşi doreşte cineva anticipate?”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Gândul, potrivit News.ro.

Totodată, întrebat despre o colaborare cu AUR, președintele PSD a exclus această posibilitate, aprobând caracterizarea făcută de jurnalistul intervievator privind AUR: „nefrecventabil”. Chestionat care este problema majoră a acestei formațiuni, Grindeanu a răspuns: „Multe. Sigur, sunt și puncte bune, dar acum balanța e negativă”.

Schimbarea premierului

În legătură cu o posibilă  schimbare a premierului, președintele PSD a spus că „nu suntem încă în acel moment”.

Rugat să comenteze afirmaţiile secretarului general al PSD, Claudiu Manda, privind o posibilă „schimbare a lăutarului”, Grindeanu a spus că social-democratul „a pus condiţional povestea, dacă nu se respectă”.

„În acelaşi mod, spun şi eu. Nu suntem în acest moment, în situaţia, încă de a schimba, cum zicea Claudiu... lăutarul? Fiecare e responsabil de zicerile proprii”, a mai spus el.

Cum e relația cu premierul Bolojan

Sorin Grindeanu a caracterizat relaţia sa cu premierul Ilie Bolojan drept „grea”. „Grea. Interacţiunea, dialogul, încercarea de a găsi soluţii bune pentru români. Un soi devenit proverbial de inflexibilitate la orice idee care vine din afara propriei gândiri. Nu se interacţionează simplu”, a spus liderul PSD.

El a mai arătat, întrebat dacă Bolojan dialoghează cu PSD, că premierul „îşi prezintă propria viziune”. „Nu e vorba doar de PSD aici. E vorba şi de UDMR şi de USR”, a adăugat el.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
1
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Lovitură de teatru: Mario Iorgulescu, luat de Carabinieri! ”Am spus foarte multe lucruri neadevărate”
Digi Sport
Lovitură de teatru: Mario Iorgulescu, luat de Carabinieri! ”Am spus foarte multe lucruri neadevărate”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sorin Grindeanu spune că Nicușor Dan nu poate face referendum pe justiție: Probabil că îşi doreşte să ia un puls al magistraţilor
bolojan rectori
Universitățile, vizate de noi măsuri de austeritate. Rectorii au discutat cu Bolojan despre bugetul educației
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Grindeanu: Măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate prin angajarea răspunderii Guvernului
oradea
Reacția primarului din Oradea, după atacurile PSD la Ilie Bolojan: „Diferenta față de Craiova: Aceeaşi muzică, dar rezultate diferite”
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor avertizează că rotativa guvernamentală va fi o problemă: „Hai să găsim pretexte să nu facem ce e de făcut”
Recomandările redacţiei
Emmanuel Macron și Donald Trump.
Emmanuel Macron, atac direct la adresa lui Donald Trump: „SUA...
sedinta csat condusa de nicusor dan
Taxă de 1 miliard de dolari pentru un loc în „Consiliul pentru Pace”...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru...
alexandru nazare sustine o conferinta de presa
Ministrul Finanțelor: „Bugetul pe 2026 nu prevede creșteri de TVA și...
Ultimele știri
Alexandru Nazare: „Acțiunile ANAF, inclusiv cele din zona de ridesharing, au contribuit la echilibrarea bugetului de stat”
„Pleacă cât încă mai poți”: Kim Jong Un a demis un vicepremier și a lansat un atac virulent la adresa oficialilor „inutili”
Canada a simulat o invazie din partea SUA, pentru prima dată într-un secol. Concluziile militarilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Vărsătorului vine cu o resetare radicală. Patru zodii intră într-o nouă eră
Cancan
Mihaela și-a dat demisia pentru a avea grijă de iubitul ei italian, rămas paralizat. Ce a aflat românca pe 4...
Fanatik.ro
Soția noului jucător transferat de FCSB a reacționat rapid: „București, venim”
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Cristi Săpunaru s-a enervat în direct când a aflat salariul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: ”Trebuie să și...
Adevărul
În China prinde contur ideea că încheierea războiului din Ucraina ar fi în interesul Beijingului
Playtech
Vremea schimbă foaia! Luna februarie aduce surprize uriaşe de la meteo, ce se întâmplă după episodul de ger
Digi FM
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe stradă: „Sunt fără adăpost și fără bani”. De ce nu o ajută...
Digi Sport
Surpriză! Rapid a făcut anunțul despre Olimpiu Moruțan: "E o tâmpenie!"
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Fran Drescher, dezvăluiri despre relația cu fostul soț: „Suntem suflete pereche. Ne știm de la 15 ani, cine...
Adevarul
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Newsweek
Grindeanu dă speranțe pensionarilor: „Vom da bani mai mulți la pensie”. Care sunt cele 2 scenarii?
Digi FM
„Justiția nu are ce să-mi facă!” Cum și-a justificat Mario Iorgulescu declarațiile halucinante făcute pe...
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Te gândești să-ți iei un câine? Cele 7 semne clare că nu ești pregătit să ai unul, indiferent cât de mult îți...
Film Now
Ben Affleck, declarații ferme despre viitorul copiilor săi și ai lui Jennifer Garner: „Sperăm să nu-și...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”