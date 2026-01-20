Sorin Grindeanu, despre relația cu Ilie Bolojan, schimbarea premierului și colaborarea cu AUR: „Își dorește cineva anticipate?”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că nu există altă alternativă de guvernare, în acest moment, iar PSD poate să iasă din guvernare şi să meargă spre anticipate, întrebându-se dacă îşi doreşte cineva anticipate. Despre relaţia cu Bolojan, liderul PSD a recunoscut că este grea, el arătând că este „un soi devenit proverbial de inflexibilitate la orice idee”. El a comentat şi o schimbare a premierului, afirmând că „nu suntem încă în acel moment”, iar despre o colaborare cu AUR a spus că în prezent „balanța e negativă”

„Nu există altă alternativă de guvernare, în acest moment. Nu există. În acest moment putem să ne ieşim din guvernare, din această coaliţie şi mergem spre anticipate. Îşi doreşte cineva anticipate?”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Gândul, potrivit News.ro.

Totodată, întrebat despre o colaborare cu AUR, președintele PSD a exclus această posibilitate, aprobând caracterizarea făcută de jurnalistul intervievator privind AUR: „nefrecventabil”. Chestionat care este problema majoră a acestei formațiuni, Grindeanu a răspuns: „Multe. Sigur, sunt și puncte bune, dar acum balanța e negativă”.

Schimbarea premierului

În legătură cu o posibilă schimbare a premierului, președintele PSD a spus că „nu suntem încă în acel moment”.

Rugat să comenteze afirmaţiile secretarului general al PSD, Claudiu Manda, privind o posibilă „schimbare a lăutarului”, Grindeanu a spus că social-democratul „a pus condiţional povestea, dacă nu se respectă”.

„În acelaşi mod, spun şi eu. Nu suntem în acest moment, în situaţia, încă de a schimba, cum zicea Claudiu... lăutarul? Fiecare e responsabil de zicerile proprii”, a mai spus el.

Cum e relația cu premierul Bolojan

Sorin Grindeanu a caracterizat relaţia sa cu premierul Ilie Bolojan drept „grea”. „Grea. Interacţiunea, dialogul, încercarea de a găsi soluţii bune pentru români. Un soi devenit proverbial de inflexibilitate la orice idee care vine din afara propriei gândiri. Nu se interacţionează simplu”, a spus liderul PSD.

El a mai arătat, întrebat dacă Bolojan dialoghează cu PSD, că premierul „îşi prezintă propria viziune”. „Nu e vorba doar de PSD aici. E vorba şi de UDMR şi de USR”, a adăugat el.

