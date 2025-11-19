Sorin Grindeanu, despre tăierile din administrație: „Noi nu vom face parte din nicio guvernare care scade salariile”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, atât timp cât PSD este la guvernare, salariile vor crește, nu vor scădea. „Dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD-ul iese de la guvernare şi nu girăm aşa ceva”, a spus Grindeanu.

„Simt nevoia, urmare a desfăşurărilor din ultimele zile legate de apocalipsa asta de dreapta, care vine peste noi cu tăieri de salarii şi aţi văzut toate lucrurile care sunt anunţate, parcă au mai fost anunţate în urmă cu vreo 15 ani de unii, tăieri de salarii la educaţie, la sănătate, la toată lumea, ca să fim pe scurt. Eu vă anunţ următorul lucru, că atâta timp cât PSD-ul este la guvernare, salariile cresc, nu scad. Iar noi nu vom face parte din nicio guvernare care scade salariile. Dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD-ul iese de la guvernare şi nu girăm aşa ceva”, a declarat Sorin Grindeanu miercuri, potrivit News.ro.

Social-democrații au intrat în ședință miercuri, după ce liderii Coaliției au discutat tăierile din administrația centrală fără să ajungă la o înțelegere. Varianta inițială prevedea o tăiere cu 10% a bugetului pentru salarii în toate instituțiile, însă în ședințele liderilor s-au cerut primele excepții: militarii și profesorii.

A fost momentul în care PSD a transmis că, în acest caz, exceptați ar trebui să fie și medicii, altfel nu poate susține pachetul. În cele din urmă, conducerea PSD a decis că va susține în Coaliție tăierea cheltuielilor generale, nu a salariilor.

