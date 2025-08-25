Live TV

Sorin Grindeanu, despre un candidat comun PNL-USR la Capitală: „Sunt șanse foarte mari” de rupere a coaliţiei

N14 GRINDEANU MASCUL COALITIE-SINCRON25082025_01732
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Foto. Digi24

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus luni că varianta unui candidat comun PNL-USR la Primăria Capitalei ar izola PSD în coaliție. El a avertizat că, într-un asemenea scenariu, există „șanse foarte mari” ca alianța să se rupă, subliniind totodată că discuțiile pe tema Bucureștiului au „un potențial foarte mare de a arunca în aer scena politică”.

Preşedintele interimar al PSD a declarat că a discutat în şedinţa conducerii partidului despre alegerile pentru Capitală: „L-am felicitat pe Daniel Băluţă că este pe locul întâi în sondaje”, a spus el.

Întrebat dacă PSD este de acord cu alegeri în luna noiembrie, Grindeanu a răspuns: „Să vedem dacă vor fi alegeri în noiembrie?”.

„Eu îmi doresc ca această coaliţie să continue şi îmi doresc să continue pentru că e singura variantă, în acest moment, de a face reforme, de a duce România înainte. Eu cred că, dacă nu suntem în zona în care să avem cât de cât stabilite nişte coordonate, inclusiv pentru alegeri locale, că nu vorbim doar de Bucureşti, vorbim şi de alte autorităţi locale unde ar putea să se desfăşoare aceste alegeri, dacă nu ajungem la o abordare constructivă, există o posibilitate să se ridice foarte mult tensiunea, de aceea trebuie să privim cu înţelepciune”, a spus Sorin Grindeanu.

Întrebat despre scenariul unei înţelegeri PNL-USR la Capitală, preşedintele interimar al PSD a spus că acestă situație „ar însemna că PSD-ul este într-o formă de izolare în această coaliţie, ceea ce, măcar să ştim cum stăm”.

Întrebat dacă s-ar rupe coaliţia în acest caz, Grindeanu a spus: „Sunt şanse foarte mari”.

„Eu nu vreau să discut acum despre alegerile pe Bucureşti, având în acest moment un potenţial foarte mare de a arunca în aer scena politică. Nu că dorim să evităm aceste alegeri, dovadă stă şi faptul că avem cel mai bun candidat în acest moment. În momentul în care discutăm coordonatele în care să se desfăşoare aceste alegeri, da, mergem înainte, dar să le facem doar că vrea USR-ul, mă scuzaţi…”, a spus el.

Despre faptul că PSD nu este de acord să respecte legea care prevede că alegerile au loc în 90 de zile de la vacantarea postului, Grindeanu a spus că „nu în forma asta se pune problema”.

„Nu cred că asta este ordinea pe care o avem în acest moment. De fiecare dată când s-au organizat alegeri pentru posturile vacante de preşedinţi de consilii judeţene, de primari, în unele localităţi s-a depăşit evident acest termen de 90 de zile. Sunt lucruri pe care guvernul – nu PSD-ul, nu PNL-ul – le decide. O să vedem după-masă. (…) Guvernul nu e mai presus de lege, dar guvernul are în atribuţiuni să organizeze sau nu alegeri”, a explicat el.

Grindeanu a menţionat că „în urmă cu vreun an a existat un candidat comun care, deşi a avut în spate o coaliţie PSD şi PNL, n-a reuşit – dincolo de înţelegerile din coaliţia de la acel timp – să întrunească încrederea bucureştenilor”.

„Putem să facem orice fel de înţelegeri în birouri, dar mutarea voturilor nu e chiar aşa simplă. Nu înseamnă că dacă se retrage Cătălin Drulă şi Ciprian Ciucu, în favoarea lui Daniel Băluţă, care stă în acest moment cel mai bine, voturile vor merge automat acolo. Cum de asemenea nu înseamnă că dacă se retrage Daniel Băluţă şi îşi dă susţinerea pentru Ciprian Ciucu, PSD-iştii sau cei care îl votează pe Daniel îl vor vota încolonaţi. (…) Eu vreau să finalizez sondajul PSD-ului şi o să vedem”, a adăugat Grindeanu.

