Sorin Grindeanu, după anunțul PNL că legea salarizării va fi depusă miercuri în Parlament: Nemulţumeşte aproape toate categoriile

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu (PSD), a declarat, luni seară, că îi aşteaptă pe liberali cu proiectul legii salarizării, chiar dacă acesta nemulţumeşte aproape toate categoriile, de la medici, la profesori, până la cei care lucrează în ordinea publică.

„Sunt acolo, îl aştept”, a declarat luni seară, la România TV, Sorin Grindeanu, după ce a fost întrebat ce părere are că PNL a anunţat că miercuri merge în Parlament cu legea salarizării.

Grindeanu a precizat că acesta este un proiect de lege care nemulţumeşte pe toată lumea.

„În aceste zile am avut întâlnire şi eu şi colegii mei, cu toate sindicatele, confederaţiile sindicale, Florin Manole, Ciprian Băcaru, preşedinţii Comisiilor de muncă, tocmai pentru a strânge amendamente de la sindicate. Am avut întânire şi cu patronatele. Şi vreau să vă spun că astăzi când vorbim, şi am mai spus-o, avem o lege care nemulţumeşte pe medici, avem o lege care ne mulţumesc profesorii, avem o lege care nemulţumeşte pe cei din ordine publică, avem o lege care nemultumeşte administraţia centrală, avem o lege care nemulţumeşte aproape toate categoriile”, a declarat Grindeanu, potrivit News.ro.

Acesta a reiterat ideea că social-democraţii vor depune amendamente.

„Am strâns astăzi, ieri, alaltăieri, de-aia stăm la Parlament şi eu şi colegii mei, am avut întâlniri cu partenerii sociali, am strâns aceste propuneri, le vom sistematiza şi vom avea amendamente la această lege. Dacă vor fi aprobate, PSD-ul va vota această lege. Dacă nu vor fi aprobate, PSD-ul nu va vota”, a declarat Grindeanu.

PNL a anunţat, luni, după şedinţa Biroului Politic Naţional, că proiectul legii salarizării va fi depus miercuri în Parlament şi că susţine organizarea unei sesiuni extraordinare, săptămâna viitoare, pentru adoptarea celor şase legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Liberalii i-au transmis lui Grindeanu că amendamentele care nu respectă cerinţele convenite cu Comisia Europeană pun în pericol banii europeni.

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Editor : B.E.