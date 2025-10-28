Sorin Grindeanu, după ce Nicușor Dan nu a exclus să îl desemneze premier: „Avem un protocol. PNL dă premierul până în 2027”

Sorin Grindeanu a declarat că PSD respectă protocolul Coaliției de Guvernare, iar liberalii sunt cei care trebuie să propună premierul țarii până în primăvara anului 2027, când ar trebui să aibă loc un schimb între partide. „Coaliția nu e condiționată nici de Bolojan, nici de Grindeanu, nici de Fritz”, a precizat liderul PSD.

„Noi avem un protocol cu PNL și ceilalți parteneri, în care lucrurile sunt spuse clar: PNL e cel care dă premierul până în primăvara anului 2027. Noi suntem parteneri serioși, ne ținem de protocol”, a declarat Sorin Grindeanu, după ce președintele Nicușor Dan nu a exclus să îl nominalizeze premier la rotativa guvernamentală în 2027.

De asemenea, șeful statului a mai spus că „stabilitatea nu se poate fără PSD”.

Întrebat dacă poate rezista în acest moment Coaliția fără Ilie Bolojan premier, Sorin Grindeanu a transmis: „Coaliția nu e condiționată nici de Bolojan, nici de Grindeanu, nici de Fritz, nici de Kelemen. Nu e condiționată de persoane”.

Liderul PSD a avut, însă, un atac la adresa Guvernului. După ce fostul premier Marcel Ciolacu a acuzat Executivul de „deficit de empatie”, Sorin Grindeanu a continuat șirul criticilor în aceeași cheie: „Nu trebuie să avem o țară în care să punem rezultatele mai presus de oameni. Nu poți să ai eficiență fără empatie — e un lucru rece. (...) Trebuie să ai politici și rezultate care să se adreseze oamenilor, nu doar lucruri seci”.

Editor : A.G.