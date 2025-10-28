Live TV

Sorin Grindeanu, după ce Nicușor Dan nu a exclus să îl desemneze premier: „Avem un protocol. PNL dă premierul până în 2027”

Data actualizării: Data publicării:
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu a declarat că PSD respectă protocolul Coaliției de Guvernare, iar liberalii sunt cei care trebuie să propună premierul țarii până în primăvara anului 2027, când ar trebui să aibă loc un schimb între partide. „Coaliția nu e condiționată nici de Bolojan, nici de Grindeanu, nici de Fritz”, a precizat liderul PSD. 

„Noi avem un protocol cu PNL și ceilalți parteneri, în care lucrurile sunt spuse clar: PNL e cel care dă premierul până în primăvara anului 2027. Noi suntem parteneri serioși, ne ținem de protocol”, a declarat Sorin Grindeanu, după ce președintele Nicușor Dan nu a exclus să îl nominalizeze premier la rotativa guvernamentală în 2027.

De asemenea, șeful statului a mai spus că „stabilitatea nu se poate fără PSD”. 

Întrebat dacă poate rezista în acest moment Coaliția fără Ilie Bolojan premier, Sorin Grindeanu a transmis: „Coaliția nu e condiționată nici de Bolojan, nici de Grindeanu, nici de Fritz, nici de Kelemen. Nu e condiționată de persoane”. 

Liderul PSD a avut, însă, un atac la adresa Guvernului. După ce fostul premier Marcel Ciolacu a acuzat Executivul de „deficit de empatie”, Sorin Grindeanu a continuat șirul criticilor în aceeași cheie: „Nu trebuie să avem o țară în care să punem rezultatele mai presus de oameni. Nu poți să ai eficiență fără empatie — e un lucru rece. (...)  Trebuie să ai politici și rezultate care să se adreseze oamenilor, nu doar lucruri seci”.

Citește și: Ora 14:00. Coaliția discută din nou pensiile magistraților, după ce la ultima ședință PSD s-a supărat și a părăsit sala

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan in studioul digi24
1
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
2
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
carrefour
3
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
5
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
Digi Sport
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE...
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan: „Stabilitatea nu se poate fără PSD”. Ce spune...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o...
sorin grindeanu face declaratii
PSD continuă să acuze Guvernul Bolojan, din care face parte, de...
Ultimele știri
Cum justifică Trump atacurile americane asupra navelor din Caraibe și Pacific: „Submarinele nu pescuiesc”
Primar PSD din Iași, reținut după ce ar fi lovit doi copii. PNL cere demisia și excluderea lui din partid
Fii salvator. Prim ajutor în caz de septicemie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Iosif Rus veteran razboi
Nicușor Dan l-a decorat pe veteranul de război Iosif Rus, care împlinește astăzi 110 ani
Daniel Băluță.
Candidatura lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei a fost validată oficial de PSD. Cum a început campania edilului pe internet
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ora 14:00. Coaliția discută din nou pensiile magistraților, după ce la ultima ședință PSD s-a supărat și a părăsit sala
FED REDACTIE ORA 21 271025 EMBD11_22197
Alegeri în București. Liderul UDMR: Ar fi o greșeală să aducem disputele în Coaliţie. Riscul să nu iasă niciunul din candidaţi crește
ilie bolojan si kelemen hunor la congresul udmr
Kelemen Hunor: Ilie Bolojan uneori e mai inflexibil. A învățat mult de când a venit de la Oradea, unde avea majoritate
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Fanatik.ro
Cum îi scapă Gigi Becali pe rivalii de la CFR Cluj de problemele financiare! Înțelegerea făcută cu Neluțu...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Marius Șumudică, ieșire nervoasă în direct! Ce le-a transmis oamenilor care îl compară cu Gâlcă: „Până acum...
Adevărul
Afară cu Lukoil din țară? Ce poate face România după sancțiunile lui Trump împotriva Rusiei: „Avem deja un...
Playtech
De ce condensează geamurile termopan? Explicaţia specialiştilor
Digi FM
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo au fost surprinse cu doar o zi înainte de tragedie. Ea a fost găsită fără...
Digi Sport
Tragedie la Inter: fotbalistul a lovit mortal un bărbat în scaun cu rotile! Cristi Chivu și-a anulat...
Pro FM
Misha, fosta soție a lui Connect-R, răvășitoare într-o ținută sclipitoare. Fanii, impresionați de frumusețea...
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Newsweek
Ce e Marea Pensionare care va bloca sistemul de pensii? Lipsesc 7.000.000.000€ la bugetul pensiilor
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Mărturisiri neașteptate. Charlie Sheen admite că Denis Richards încă îl iubește, la aproape 20 de ani de la...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...