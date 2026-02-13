Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că recesiunea tehnică reprezintă „o rușine pentru Coaliție”. Social-democratul susține că este un vinovat principal „pentru direcția greșită”, făcând referire la premierul Ilie Bolojan, pe care îl acuză de încăpățânare „dusă la absurd, obsesie permanentă pentru imagine și calcule personale”.

ACTUALIZARE Premierul a avut și el o primă reacție după ce România a intrat în recesiune tehnică. Ilie Bolojan susține că „face parte din costul anticipat și inevitabil” al tranziției de la un model bazat pe deficit și consum la unul bazat pe investiții, productivitate, export și disciplină bugetară. Șeful Executivului a subliniat că România nu traversează o criză, ci o „perioadă de corecție economică”.

„După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante și prețuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcția corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică.

Este o realitate dureroasă și o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ, inclusiv pentru noi”, a scris Sorin Grindeanu, vineri, pe Facebook.

Liderul PSD a continuat cu un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, spunând că există un vinovat principal pentru această situație:

„În mod cert, există un vinovat principal pentru direcția greșită în care am fost împinși. Încăpățânarea dusă la absurd, rezistența acerbă la orice argument rațional, obsesia permanentă pentru imagine și calculele personale în locul dialogului real și al soluțiilor economice solide. Acesta este adevăratul bilanț la șase luni de mandat.

Există însă și o vină colectivă. Iar românii nu sunt interesați de scuze și justificări”.

România a intrat în recesiune tehnică, potrivit datelor INS. Cifrele indică faptul că PIB-ul în trimestrul IV din 2025 a fost cu 1,9% mai mic față de cel din trimestrul precedent. În trimestrul III, PIB-ul a înregistrat o scădere de 0,2% față de trimestrul II.

Recesiunea tehnică este un fenomen macro care se manifestă atunci când timp de 2 trimestre consecutive produsul intern brut (PIB) al unei țări scade.

