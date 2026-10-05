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Video Sorin Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „Ne dorim să fim parte a soluției. Nu avem linii roșii pe care alții le au”

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Sorin Grindeanu, președintele PSD. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
PSD își menține nominalizarea pentru funcția de premier Critici la adresa politicii de austeritate

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că social-democrații nu au „linii roșii” în negocierile pentru formarea viitorului Guvern și că sunt dispuși să susțină soluții din care să facă parte. După consultările de la Cotroceni, Grindeanu și-a menținut propria nominalizare pentru funcția de premier și a cerut schimbarea direcției de administrare a țării, criticând măsurile de austeritate asociate fostului premier Ilie Bolojan. PSD vrea formarea rapidă a unui Guvern care să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru 2027.

Grindeanu a precizat că PSD își menține mandatul cu care a venit la consultări și propria nominalizare pentru funcția de prim-ministru. El a susținut că, în calitate de principal partid din Parlament, PSD a solicitat președintelui mandatul de premier.

„Am încheiat o nouă rundă de consultări. Declarația noastră de presă este următoarea: mandatul cu care am venit este același pe care îl cunoașteți. PSD, ca principalul partid din Parlament, a solicitat președintelui mandatul de prim-ministru. Nominalizarea sunt eu, așa cum știți. Această nominalizare a fost făcută în urmă cu câteva săptămâni.

PSD își dorește să fie parte a soluției, PSD își dorește să avem rapid un Guvern, un Guvern care să facă rectificare, bugetul anul acesta, să intrăm în 2027 cu un buget nou”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a insistat asupra faptului că social-democrații nu au exclus din start anumite formule politice și nu au impus condiții similare celor formulate de alte partide în negocierile pentru formarea Guvernului.

„PSD își dorește schimbarea direcției de administrare a țării. Austeritatea pe care a impus-o Ilie Bolojan nu este soluția (...) E clar că această direcție și ce am spus noi în primăvară a fost corect. Modul de a conduce Guvernul este greșit.

Ne dorim să fim parte a soluției, nu avem linii roșii pe care alții le au. Susținem soluții din care facem parte. Nu am făcut Congrese prin care să eliminăm pe ceilalți, să spunem că nu vom mai face niciodată majorități”, a afirmat președintele PSD.

PSD își menține nominalizarea pentru funcția de premier

Declarația vine într-un moment în care partidele parlamentare au intrat într-o nouă rundă de negocieri pentru formarea Guvernului, după ce Cabinetul propus de Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament la 30 septembrie. Guvernul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a primit 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, în condițiile în care pentru învestire erau necesare 233 de voturi.

Este a patra rundă de consultări organizată de Nicușor Dan pentru desemnarea unui premier, după ce primele trei variante - Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan - nu au dus la formarea unui Guvern.

Sorin Grindeanu a susținut că PSD trebuie să fie parte a soluției politice și a reafirmat că își dorește ca el să primească mandatul pentru formarea Guvernului.

Poziția social-democraților este cunoscută de mai multe săptămâni. Grindeanu a afirmat anterior că PSD, în calitate de partid care a obținut cel mai mare număr de mandate parlamentare în urma alegerilor din 2024, este îndreptățit să conducă Executivul. La consultările anterioare de la Cotroceni, liderul PSD îi transmisese lui Nicușor Dan că partidul este pregătit să preia guvernarea.

Înaintea consultărilor de luni, surse politice citate de Digi24 au indicat că Sorin Grindeanu și ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, se numără printre variantele aflate în discuție pentru funcția de premier.

În acest context, Grindeanu a insistat că social-democrații nu vin la negocieri cu intenția de a exclude celelalte partide. „Îmi doresc rapid să avem această soluție, o soluție care să ne scoată din acest blocaj politic și să schimbe direcția țării”, a spus liderul PSD.

Critici la adresa politicii de austeritate

Unul dintre principalele mesaje transmise de Grindeanu după întâlnirea cu Nicușor Dan a fost critica la adresa politicii de austeritate asociate guvernării lui Ilie Bolojan.

Liderul PSD a susținut că direcția adoptată de fostul Guvern nu reprezintă soluția pentru problemele economice ale României și că social-democrații au avut dreptate atunci când au criticat-o.

„Austeritatea pe care a impus-o Ilie Bolojan nu este soluția (...) E clar că această direcție și ce am spus noi în primăvară a fost corect. Modul de a conduce Guvernul este greșit”, a declarat Grindeanu.

În același timp, PSD susține că viitorul Guvern trebuie să acționeze rapid pentru a adopta rectificarea bugetară și pentru a pregăti bugetul pentru anul 2027.

Consultările de la Cotroceni au loc după mai multe luni de criză politică și după eșecul succesiv al mai multor formule de guvernare.

La 17 septembrie, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, după o rundă de consultări în care PSD a cerut din nou să conducă Guvernul, iar PNL, USR și UDMR au susținut candidatura lui Mureșan.

După respingerea Cabinetului Mureșan în Parlament, șeful statului a convocat o nouă rundă de consultări, programată luni, 5 octombrie, cu toate formațiunile parlamentare. Administrația Prezidențială a anunțat că discuțiile au ca obiect desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru.

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Editor : C.A.

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