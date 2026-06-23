Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni, că partidul său își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier, precizând că un nou guvern trebuie să intre rapid în funcție.

„România are nevoie de un guvern rapid. E vorba de angajamente internaționale, de PNRR, de SAFE, de economie. De aceea PSD a înțeles să sprijine și ieri un guvern prezentat în parlament. PSD l-a anunțat azi pe președinte că este gata să își asume guvernarea. Acest lucru l-am spus și la întâlnirile anterioare. Așteptăm finalul acestor consultări”, a declarat Grindeanu.

El mai spune că PSD vrea ca o soluție să fie găsită cât mai repede, precizând că își asumă inclusiv funcția de premier.

„Ne-am dori ca noul guvern să intre cât mai rapid în funcție, pentru că orice zi pierdută, nu pentru PSD, pentru România aduce un minus. Toate aceste jocuri politice pentru menținerea unora altora în funcții cred că trebuie epuizat. PSD rămâne partidul, pe lângă cel mai mare din parlament, își dorește să fie parte a unei soluții și sper să avem cât mai repede o soluție votată în parlament”, a mai declarat șeful PSD.

Grindeanu a ţinut să menţioneze că PSD nu susţine un guvern cu AUR.

„Cu AUR, nu, ca să fiu clar, dar noi am avut de fiecare dată deschidere în a găsi soluţii. PSD-ul, împreună cu alţi colegi din Parlament, au fost cei care au spus stop direcţia în care merge România e greşită, şi am schimbat sau am votat acea moţiune de cenzură. În acest moment, Partidul Social-Democrat îşi doreşte să facă parte din soluţia care va duce la un nou guvern. Rapid. Asta este ceea ce ne dorim. Haideţi să vedem ce vor spune şi ceilalţi”, a explicat el.

Grindeanu a continuat: „PSD-ul nu face altceva sau n-a făcut altceva decât să-i spunem că da, dacă asta este soluţia care se degajă, Partidul Social-Democrat îşi asumă guvernarea, inclusiv funcţia de premier”.

Citește AICI cum se desfășoară discuțiile între partide și președintele Nicușor Dan

Editor : C.L.B.