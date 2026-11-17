Sorin Grindeanu, președintele PSD, a transmis, marţi, după discuţia cu reprezentanţii IMM-urilor, că deciziile guvernamentale greşite din ultimul an au adus România pe locul doi în UE la cădere economică şi, pentru o relansare economică credibilă anul viitor, este nevoie de predictibilitate. Grindeanu a arătat că a reconfirmat în cadrul discuţiilor trei angajamente clare: Nu creştem taxele pentru mediul de afaceri anul viitor, statul trebuie să îşi plătească toate datoriile către companii, iar rambursarea TVA trebuie făcută în maximum 30 de zile pentru firmele corecte şi conforme.

„Deciziile guvernamentale greşite din ultimul an ne-au adus pe locul doi în Uniunea Europeană la cădere economică. Ca să reuşim o relansare economică credibilă anul viitor, atunci avem nevoie de predictibilitate şi nu de noi surprize fiscale”, a spus Sorin Grindeanu pe Facebook.

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Liderul PSD a anunțat că a discutat, marţi, cu reprezentanţii IMM-urilor din România şi a reconfirmat trei angajamente clare:

Nu creştem taxele pentru mediul de afaceri anul viitor.

Statul trebuie să îşi plătească toate datoriile către companii.

Rambursarea TVA trebuie făcută în maximum 30 de zile pentru firmele corecte şi conforme.

„Nu poţi cere companiilor să investească, să creeze locuri de muncă şi să ţină economia în mişcare, în timp ce statul le schimbă regulile de la o lună la alta şi întârzie să-şi plătească facturile. Relansarea economică începe cu încredere. Iar încrederea se construieşte prin taxe predictibile, un stat care îşi respectă obligaţiile şi un parteneriat real cu antreprenorii. Firmele româneşti au nevoie de un stat care să le fie partener, nu povară. Şi în sensul acesta va fi această guvernare”, a mai transmis Grindeanu.

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Editor : Ș.R.