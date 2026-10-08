Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, la sediul partidului, după întâlnirea cu premierul desemnat Luca Niculescu, că a primit asigurări că „idei esențiale din programul PSD se vor oglindi în programul său de guvernare”. El a spus că social-democrații vor „schimbarea direcției economice”. Grindeanu afirmă că PSD își dorește „o majoritate asumată” și „nu ne interesează funcțiile”. „Fac un apel la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie și nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, PSD nu va ezita să spună nu acestui demers politic”, a mai declarat liderul Camerei Deputaților. PSD nu susține varianta unui guvern tehnocrat.

„Discuțiile le cataloghez constructive cu prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu. Aceste discuții s-au axat pe două componente, o componentă economică și cea politică. Din perspectiva primei componente, cea economică: noi l-am anunțat, i-am spus din start domnului Niculescu ceea ce ne dorim: schimbarea direcției economice, este condiția PSD pentru orice sprijin politic. Ne dorim o reconfigurare care să spună stop sărăcirii agresive a românilor. România incertitudinilor economice trebuie să se oprească aici.

La discuțiile cu prim-ministrul desemnat au fost prezenți o parte din specialiștii PSD care au pregătit programul de guvernare. Am discutat despre elemente concrete, legate de reorientarea economiei, relansarea economiei, astfel încât chinurile, până la urmă, ajustărilor economice din ultima perioadă să nu mai fie suportate de pensionari, mame, copii sau firme românești.

Domnul prim-ministru desemnat ne-a dat asigurări că idei esențiale din programul PSD se vor oglindi în programul său de guvernare. Așteptăm coagularea acestui program de guvernare, să vedem soluțiile pentru oameni și pentru economie. Ne-am arătat disponibilitatea noastră ca parte din colegii care au lucrat la programul de guvernare să fie parte activă într-un dialog continuu până la definitivarea acestui program.

A doua componentă, partea politică - din start i-am spus că ne dorim o majoritate asumată și că nu ne interesează funcțiile. Fac un apel la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare.

Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie și nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, PSD nu va ezita să spună nu acestui demers politic.

Miza acestor zile nu este o victorie politică a unui partid împotriva unui alt partid. Miza noastră, a tuturor, trebuie să fie până la urmă creșterea nivelului de trai al românilor și ieșirea din acest blocaj politic, de aceea acest apel al meu către partidele politice, în special PNL și UDMR, să fie parte activă și asumată în acest demers”, a declarat Sorin Grindeanu.

„Sunt la fel de importante ambele componente, și cea economică, și cea politică. Eu cred că, și știu, că România are nevoie urgentă de un Guvern, tocmai pentru a putea îndrepta această direcție în care mergem și pentru a lua măsurile economice potrivite. Dar la fel de important este să fie o majoritate asumată, nu una de conjunctură. Se poate găsi o majoritate de conjunctură care să ducă la trecerea unui Guvern. Asta nu este o soluție pe care PSD să o susțină, PSD își dorește să fie parte a unei soluții dacă cele două componente sunt îndeplinite ambele”, a mai afirmat Grindeanu.

PSD nu susține varianta unui guvern tehnocrat.

„Noi nu susținem, și am transmis prim-ministrului desemnat, varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab, care nu poate să ducă la îndeplinire și să atingă țintele pe care și le-ar propune pe termen scurt. Un guvern tehnocrat care, din experiența trecută, de acum 10 ani, a fost votat de aproape tot parlamentul atunci, dar care de a doua zi a fost guvernul nimănui. Un guvern de acest tip, adică Guvernul Cioloș, care trebuie să vină în fața Parlamentului cu bugetul, de exemplu, nu îl văd. Trebuie să fie o soluție politică asumată cu o majoritate asumată”, a mai spus Grindeanu.

Editor : M.G. | A.C.