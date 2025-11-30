Sorin Grindeanu este de acord cu publicarea datelor despre ajutorul oferit Ucrainei și Republicii Moldova: „Da, fără nuanţe”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, despre transparentizarea sumelor oferite ca ajutor statului ucrainean şi statulul moldovean, că este de acord, fără nuanţe, mai ales în acest moment, după ce toată lumea spune că e bine să ştim aceste lucruri şi toate ţările fac acest lucru, Statele Unite, Polonia, toate ţările din Uniunea Europeană, din NATO.

Preşedintele PSD a fost întrebat la RTV dacă este de acord cu transparentizarea sumelor oferite ca ajutor statului ucrainean şi statului moldovean.

„Da, fără nuanţe. Da, total. (..) Eu şi când am fost ministru transporturilor, ministru transporturilor nu e membru CSAT... s-ar putea să fie o decizie la nivel de CSAT. Sunt absolut de acord. Şi aşa cum toate ţările fac acest lucru, Statele Unite, Polonia, toate ţările din Uniunea Europeană, din NATO (..) Cred că e absolut necesar, mai ales în acest moment, după ce toată lumea spune că e bine să ştim aceste lucruri. Total de acord”, a afirmat Grindeanu, potrivit News.ro.

Citește și:

EXCLUSIV Moșteanu, despre lipsa de transparență privind ajutorul pentru Ucraina: Orice camion de la paradă e prezentat ca pregătire de război

Editor : B.E.