Sorin Grindeanu este dispus să accepte funcția de prim-ministru, dacă partidul îl propune: „Există viață și după Bolojan”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat (PSD), a lansat mai multe atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că „taie punțile de dialog” și comparându-l cu Liviu Dragnea. În același timp, Grindeanu a subliniat că nu refuză funcția de prim-ministru în cadrul coaliției „rearanjate” , dacă trece moțiunea de cenzură depusă alături de AUR. 

„Am spus despre managementul dezastruos pe care îl face Bolojan. Pare că Bolojan dă foc la câmpie, otrăvește fântânile, taie punțile de dialog, astfel încât, după domnia sa, pentru că marți va trece moțiunea, să nu mai existe nicio șansă de construcție a unei coaliții pro-europene. Nu intru în acest joc”, a declarat Sorin Grindeanu, joi seară, la Antena 3.

Liderul PSD a mai menționat că „există viață și după Bolojan prim-ministru” și a accentuat că „trebuie să fie o viață mai bună”.

„Suntem într-o zonă în care un singur om, cum făcea Liviu Dragnea atunci, un singur om încearcă să controleze întreaga scenă politică și dacă el nu mai e, atunci trebuie să se strice absolut tot”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Ulterior, Sorin Grindeanu a refuzat să clarifice dacă, în opinia lui, AUR, alături de care PSD a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, poate fi catalogat drept „extremist” sau „frecventabil”.

„Nu a fost o negociere, am citit dorința lor de a depune o moțiune de cenzură. Am avut discuții cu George Simion weekendul trecut, expunându-i argumentele, pe care vi le-am spus și dumneavoastră, că există riscul de anihilare reciprocă a celor două moțiuni și dacă își dorește cu adevărat să dărâme Guvernul, trebuie să facem o moțiune comună. A fost de acord”, a adăugat președintele PSD.

Președintele PSD a subliniat, însă, că după moțiunea de cenzură își dorește „o majoritate în interiorul acestei coaliții, poate rearanjată” sau intrarea în opoziție. 

„PSD va nominaliza un prim-ministru dacă asta va fi soluția care se degajă urmare consultărilor. Dacă ai mei colegi (...) vor hotărî acest lucru, nu am niciun fel de ezitare (n.r. Să fie el propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru). Suntem deschiși la toate variantele. Vreau să găsim rapid o soluție după ziua de marți (...) Cred că foarte repede vom fi chemați la Cotroceni și se va degaja rapid o soluție”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Tentativă de asasinare a „Măcelarului de la Bucea"? Un ofițer rus dintr-un oraș militar a fost ucis de o bombă plasată în cutia poştală
Volodimir Zelenski: Dacă J.D. Vance este mândru că nu ne ajută, înseamnă că îi ajută pe ruși
Capacitatea de prelucrare a petrolului extras de Rusia a ajuns la un minim istoric din cauza atacurilor ucrainene
