Sorin Grindeanu este „îngrijorat de securitatea României după plecarea militarilor americani"

Sorin Grindeanu își face griji după retragerea din România a câtorva sute de militari americani.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi, că, după plecarea brigăzii rotative americane din România, este îngrijorat de securitatea naţională a ţării noastre, în contextul războiului de la graniţă.

Acesta a spus că faptul că el, în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor, a aflat din presă de plecarea militarilor americani l-a determinat să îi cheme săptămâna viitoare la audieri, în Parlament, pe premier, pe ministrul Apărării şi pe ministrul de Externe.

„Sunt îngrijorat de securitatea României după plecarea militarilor americani. Faptul că e o tăcere de mai mult de 48 de ore la nivel de Guvern, faptul că eu, ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, am aflat despre aceste decizii din presă (şi nici măcar aia din România), faptul că se continuă să nu li se prezinte românilor situaţia la zi din punct de vedere al securităţii naţionale, în mod onest, şi care sunt planurile de viitor pentru a spori siguranţa cetăţenilor... Aceste lucruri m-au determinat să îi chem în Parlament pe premier şi pe cei doi miniştri să ne informeze despre situaţia la zi şi ce avem de făcut de acum încolo. Cred că orice român îşi doreşte să ştie unde ne aflăm şi ce avem de făcut în continuare, pentru că suntem totuşi o ţară aflată la graniţa unui război, care are cea mai lungă graniţă cu Ucraina dintre ţările membre ale Uniunii Europene. Nu am cum să nu fiu îngrijorat. Aş fi inconştient dacă nu aş fi îngrijorat. E de datoria mea şi e de datoria noastră să vedem ce avem de făcut”, a spus Grindeanu, la Drobeta Turnu Severin, într-o conferinţă de presă, informează Agerpres.

El a afirmat că partenerii americani „şi-au făcut treaba faţă de noi”.

„Au venit, au investit în România ani la rând, partenerii americani au susţinut şi susţin NATO în proporţie covârşitoare. Mai trebuie să facem şi noi, Acesta este rolul audierii de săptămâna viitoare. Nimic altceva. Eu sunt un proamerican convins. Eu cred că, dacă vorbim de securitate, în primul rând trebuie să vorbim de parteneriatul strategic cu Statele Unite. Nu e nimic în concurenţă cu faptul că România e ţară membră a UE. (...) acesta este un alt punct pe care aş dori să îl clarifice primul ministru şi ministrul de Externe, mai ales, să vedem care e strategia ţării noastre de a avea argumente importante mai bune în relaţia cu SUA, astfel încât parteneriatul strategic să devină din ce în ce mai puternic. Pentru că dacă ne facem că e mai bine acum când au plecat 1.000 de soldaţi decât era în urmă cu 3 luni, ne minţim. Şi eu nu cred că asta îşi doresc românii de la noi. Românii de la noi aşteaptă soluţii. Şi de aceea am propus aceste lucruri pe care trebuie să le discutăm onest, deschis, fără niciun scop politic”, a mai spus Grindeanu.

Întrebat cum apreciază relaţia dintre SUA şi România în acest moment, Grindeanu a arătat că din partea Americii este aceeaşi încercare de ajutare a României, „noi am mai avut apucături sinusoidale”. „Dar sper ca săptămâna viitoare să mă clarific care e strategia noastră şi sper ca doamna ministru de Externe să ne spună ce a discutat la întâlnirea cu secretarul de stat Rubio şi ce are de gând să facă în a întări parteneriatul strategic”, a conchis preşedintele Camerei Deputaţilor.

