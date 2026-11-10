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„Sorin Grindeanu este noul Liviu Dragnea”, acuză Siegfried Mureșan, eurodeputat PNL

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Siegfried Mureșan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Siegfried Mureșan, lider al PNL și fost politician nominalizat pentru a ocupa funcția de prermier din partea național-liberalilor, îl compară pe Sorin Grindeanu cu fostul lider al PSD, Liviu Dragnea.

Mureșan a scris pe rețelele sale sociale: „Sorin Grindeanu este noul Liviu Dragnea.

Ne aducem aminte de vremea în care premierul de facto al României, Liviu Dragnea, controla Guvernul, ataca statul de drept și valorile europene și adopta OUG 13, iar apoi miniștrii săi mergeau la Bruxelles și spuneau că totul este bine și că OUG 13 este în acord cu valorile europene.

Ne aflăm în aceeași situație: premierul de facto al României, Sorin Grindeanu, declară în România încetarea „austerității”, adică a măsurilor de reducere a deficitului, iar apoi vedem că ministrul Finanțelor declară, responsabil, la Bruxelles, că România își va respecta angajamentele luate la nivel european privind continuarea reducerii deficitului.

Acest dublu limbaj ne-a afectat credibilitatea pe plan european în perioada lui Liviu Dragnea și riscă să ne-o afecteze și acum, în “mandatul” lui Sorin Grindeanu”. 

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Editor : A.R.

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