Sorin Grindeanu: „Eu îmi doresc să fiu prim-ministru”. Anticipatele nu sunt soluția, dar PSD nu se teme de ele, spune șeful partidului

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat, miercuri seară, că el îşi doreşte să fie premier şi este dispus să aibă dialog cu toate partidele, pentru a ieşi din impas.

„E bine să nu pierdem timpul (…) Am pierdut mai mult de 10 zile, spre două săptămâni (…) pentru ce? Pentru ca să încerce cineva să ne convingă că vrea să fie prim-ministru”, a declarat Sorin Grindeanu, într-un interviu difuzat, miercuri seară, la Antena 3, relatează News.ro.

Acesta a precizat că, dacă va fi următoarea nominalizare a preşedintelui Nicuşor Dan, va discuta cu toate partidele.

„Dacă voi fi desemnat, eu îmi doresc să fiu prim-ministru, spre deosebire de Siegfried Mureşan, care nu şi-a dorit acest lucru. Cred că este deja în drum spre Bruxelles, dar am făcut apel la dialog. Cu toţi trebuie să reducem nivelul discursului public, dacă vrem binele românilor”, a adăugat Grindeanu.

Acesta a reiterat ideea că alegerile anticipate nu sunt soluţia la criza politică, dar a insistat că social-democraţii nu se tem de acestea.

„Eu nu consider că este o soluţie în acest moment cea a alegerilor anticipate, dar PSD-ul, ca să fiu foarte clar, să nu fie interpretat această declaraţie a mea într-un mod greşit, PSD-ului nu este teamă de alegerile anticipate şi, dacă asta va considera preşedintele că e calea pe care trebuie să mergem…, pentru că preşedintele decide nu PSD-ul, nu PNL-ul, nu oricine”, a adăugat liderul PSD.

Grindeanu apreciază că preşedintele „trebuie să desemneze rapid un nou prim-ministru, un candidat, iar acela să încerce să aibă dialog cu toată lumea, pentru a ieşi din acest impas”.

„E important să găsim acea majoritate de care vorbeam, să găsim energia necesară în a avea acest dialog, iar PSD-ul are această disponibilitate în acest moment de a se aşeza la masa dialogului, de a fi parte a soluţiei, fiind cel mai mare partid din Parlament, şi cred că este normală cerinţa asta”, a mai afirmat Grindeanu.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat noi consultări, luni, la Cotroceni, cu partidele, el precizând că luni după-amiază va face şi o nouă desemnare de premier. Şeful statului a cerut partidelor ca în acest timp să-şi organizeze şedinţele interne şi să vină cu soluţii care să poată să treacă. Preşedintele consideră că partidele trebuie să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la consens.

Editor : Ș.R.