Sorin Grindeanu: Florin Cîțu nu poate să mai fie premier într-un guvern cu PSD

Florin Cîțu nu poate să mai fie premier într-un guvern cu PSD, a declarat, luni, prim-vicepreședintele social-democrat Sorin Grindeanu, după ședința Comitetului Politic Național al partidului. El s-a declarat surprins de anunțul că propunerea de premier a PNL este Florin Cîțu: "Serios? Când s-a anunțat acest lucru?".

Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat, luni, că propunerea de premier este, conform deciziei din partid, președintele PNL iar „direcția de guvernare nu are nicio legătură cu partenerul, dacă noi ne menținem obiectivele noastre”.

"Serios? Când s-a anunțat asta?", a întrebat Sorin Grindeanu în legătură cu această declarație.

"Știți că noi am inițiat și am votat o moțiune de cenzură prin care Florin Cîțu a plecat din funcția de premier. E un lucru de la care nu facem rabat. Florin Cîțu nu poate să mai fie premier într-un guvern în care are în componență PSD. Noi am sancționat deja capacitatea lui Cîțu de a conduce un guvern. PSD consideră că etapa Florin Cîțu premier a fost depășită de ceva vreme", a declarat

Întrebat dacă PSD ar accepta alt nume de la PNL pentru funcția de premier, Grindeanu a răspuns: "PSD vrea să dea premierul, dar nu s-a discutat nicio secundă despre funcții în ședințele noastre."

"În toată această perioadă, pe noi ne-a interesat să venim cu măsuri care să ducă la gestionarea crizelor pe care România le traversează. (...) Unii ne-au spus <ciuma roșie>, nu ne-am transformat în Crucea Roșie. Esențial e acum ca programul propus de noi să fie prins în programul de guvernare", a mai declarat Sorin Grindeanu.

Vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat, luni, după ședința social-democraților, că aceștia au decis să negocieze intrarea la guvernare cu PNL și UDMR și susținuți de minorități. Totodată, acesta a vorbit despre măsurile pe care le va propune PSD pentru programul de guvernare, inclusiv o echipă de negociere pentru revizuirea Constituției.

