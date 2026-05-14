Sorin Grindeanu îi cere lui Dragoș Pîslaru să trimită la Parlament reformele PNRR urgente: „MIPE nu a înaintat nicio listă de proiecte”

Războiul politic de la guvernare continuă. Sorin Grindeanu, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, i-a trimis o scrisoare lui Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, în care subliniază că toate partidele din fosta coaliție au căzut de acord să sprijine adoptarea reformelor urgente din PNRR. Liderul PSD susține că, până acum, la Parlament nu a fost trimis niciun proiect.

„Vă reamintesc: în cadrul consultărilor purtate de președintele Nicușor Dan cu partidele care au format Coaliția de guvernare, consultări care au avut loc la finalul lunii aprilie a.c., toate partidele participante și-au reafirmat susținerea totală pentru actele normative necesare în vederea realizării în timp util a reformelor, țintelor și jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, se arată în scrisoarea transmisă de Sorin Grindeanu, joi.

Liderul PSD susține că nu a primit nicio solicitare pe tema PNRR din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene:

„Subliniez că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este coordonator național de implementare al PNRR și nu mi-a înaintat nicio listă cu actele normative aflate în procedura parlamentară sau care s-ar impune să fie promovate în procedura parlamentară. (...)

Vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative care trebuie aprobate în Parlament pentru realizarea unui grad cât mai mare de absorbție a fondurilor din PNRR”.

Citește și: Schimb de replici între Adrian Câciu (PSD) și Oana Gheorghiu, după concertul Metallica: „A stat la lojă. Adoră privilegiile”

Editor : A.G.