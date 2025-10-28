Live TV

Video Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să retragă propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier: „PSD trebuie consultat”

Data actualizării: Data publicării:
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Fotogrfii: Inquam Photos
Din articol
Oana Gheorghiu, comentarii acide la adresa liderilor SUA, dar și mesaje critice privind PSD Oana Gheorghiu, propusă pentru locul lăsat vacant de Dragoș Anastasiu

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi cere lui Ilie Bolojan să retragă propunerea făcută de prim-ministru pentru ocuparea funcției de vicepremier de către Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață. Liderul social-democrat își motivează cererea prin dorința de a evita „să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic” și cere ca PSD să fie consultat în astfel de decizii. În luna februarie, după celebra dispută din Biroul Oval, dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump şi vicepreşedintele american J.D.Vance, Oana Gheorghiu a spus despre cei doi lideri americani că sunt „doi golani”.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României”, a scris Grindeanu marți seară pe Facebook.

„Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României! Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii! De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent”, a continuat liderul PSD.

„Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român. Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect. PSD trebuie consultat în astfel de decizii!”, încheie Grindeanu în mesajul de pe Facebook.

Oana Gheorghiu, comentarii acide la adresa liderilor SUA, dar și mesaje critice privind PSD

În luna februarie, după disputa din Biroul Oval dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump şi vicepreşedintele american J.D.Vance, Oana Gheorghiu a avut o serie de postări critice la adresa liderilor americani.

„Narcisismul, nebunia şi impostura distrug lumea. Să faci sluj în faţa unui dictator criminal şi să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situaţie, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o ţară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunşi la Casa Albă, tratează un om”, scria Gheorghiu într-una dintre postări.

În altă postare, Gheorghiu afirma: „America este o ţară măreaţă, condusă temporar de oameni mărunţi”.

De-a lungul timpului, Oana Gheorghiu a avut și postări critice la adresa PSD și a lui Sorin Grindeanu. 

Pe 5 mai 2025, la o zi dupa primul tur al alegerilor prezidențiale, ea scria că „Pentru PSD, o orientare pro-Rusia pare acceptabilă. Mai bjne aruncă țara în haos decât să admită că au greșit, că au pierdut, că au împovărat țara ca să câștige alegeri și nu le-a ieșit”.

Într-un alt mesaj publicat pe Facebook, Gheorghiu vorbea despre nevoia ca PSD să-l susțină pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier. „Dacă PSD fuge de responsabilitate și nu îl susține pe llie Bolojan pentru funcția de prim-ministru, valul de nemulțumire care va veni peste ei va fi mai puternic decât cel din epoca plăcuțelor suedeze. La următoarele alegeri, vor trage la rame doar ca să mai rămână cu un scor format din două cifre.”

Iar într-un mesaj din luna august, ea l-a atacat direct pe Sorin Grindeanu: „A zis domnul Sorin Grindeanu că nu mai dorește privilegii? A zis! Dar era vorba de privilegiile altora, nu ale membrilor partidului său, cred”.

Oana Gheorghiu, propusă pentru locul lăsat vacant de Dragoș Anastasiu

oana gheorghiu asociatia daruieste viata

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu pentru postul de vicepremier rămas vacant după demisia antreprenorului Dragoș Anastasius. Bolojan a trimis propunerea președintelui Nicușor Dan.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru. Această propunere este doamna Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic.

Cofondatoare și copreședintă (din februarie 2025, anterior vicepreședintă) a Asociației Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală și în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea privește responsabilitatea statului în sănătate.

A coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro prin donații și sponsorizări private, alături de peste 500.000 de donatori și 10.000 de companii. Cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave, construit de la zero la Marie Curie (12.000 mp, 9 etaje, peste 140 de paturi), primul proiect de acest tip în România.

Experiența Oanei Gheorghiu în proiecte care au produs schimbări fundamentale în societatea românească este pusă acum în slujba unor proiecte și mai largi de reformare a României, într-o perioadă în care țara noastră are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care să funcționeze mult mai bine în beneficiul cetățenilor”, arată un comunicat de presă al Guvernului.

Pe 29 iulie, premierul Ilie Bolojan a informat că va prelua interimar, până la numirea unui nou vicepremier, responsabilităţile privind reforma companiilor de stat.

Pe 27 iulie, Dragoş Anastasiu şi-a anunţat demisia din funcţia de vicepremier, precizând că nu mai poate să accepte „să fie denigrat şi în acest fel să decredibilizeze imaginea Guvernului”, după ce în presă au apărut informaţii că, în calitate de om de afaceri, a dat mită, timp de 8 ani, către un funcţionar al ANAF.

Potrivit unei decizii a Guvernului, Dragoş Anastasiu (independent) coordona procesul de elaborare şi aviza proiectele de acte normative elaborate în domeniul reformei statului şi eficientizării activităţii instituţiilor publice. De asemenea, Anastasiu avea ca atribuţii să avizeze proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

În 30 aprilie, pe când Ilie Bolojan era președinte interimar al României, a numit-o pe Oana Gheorghiu ca reprezentant al Administraţiei Prezidenţiale în Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate.

Editor : A.G. | B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
Donald Trump
4
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă”...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
5
Directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo...
Până aici! Barcelona a decis să "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
Digi Sport
Până aici! Barcelona a decis să "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED REDACTIE ORA 21 271025 EMBD11_23773
Kelemen Hunor, reacție la declarațiile ÎCCJ și CSM privind pensiile...
Cărucior supermarket
Marile lanțuri de magazine, sub lupa Consiliului Concurenței...
2025-09-07-1871
Sorin Grindeanu, despre o eventuală moțiune de cenzură depusă de PSD...
anca alexandrescu
Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei...
Ultimele știri
Armata SUA a atacat patru ambarcațiuni în Oceanul Pacific, suspectate de trafic de droguri. 14 persoane au fost ucise
Ministrul Mediului, discuții la Bruxelles despre procedurile de infringement față de România: Nu va fi totul roz începând de acum
Polițistă din Slatina, păruită în timpul unei intervenții. Sindicatul Europol acuză șefii IPJ Olt de o încercare de mușamalizare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
Olguța Vasilescu îl amenință pe Ilie Bolojan cu moțiune de cenzură dacă premierul nu își va asuma eșecul cu pensiile magistraților
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Adrian Câciu: Deficitul la 9 luni arată rău. Amânările de facturi produc consecințe economice, stagnare si posibilă recesiune
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Numărul parlamentarilor ar putea fi redus cu 10%. Scenariul a fost discutat în ședința Coaliției, la propunerea UDMR (surse)
oana gheorghiu asociatia daruieste viata
Oana Gheorghiu, cofondatoare a unui spital pentru copii, propusă vicepremier de Ilie Bolojan
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Impas în Coaliție privind pensiile magistraților. PSD spune că Bolojan trebuie să le explice singur românilor dacă reforma pică (surse)
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a...
Fanatik.ro
Fotbalistul care l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa, dar s-a trezit cu ochii în soare. Motivul pentru...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce riscă românii care nu vor să renunțe la lemnele de foc. Legea care poate schimba felul în care ne vom...
Adevărul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo...
Playtech
Cât primește un medic de gardă pe lună în 2025: exemple pentru rezidenți, specialiști și primari
Digi FM
Președintele Colegiului Medicilor, mesaj dur după moartea Ștefaniei Szabo: „Trebuie să avem grijă și de cei...
Digi Sport
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt...
Pro FM
Mini Beyonce. Blue Ivy, leită mama ei. Adolescenta de 13 ani, într-o rochie din satin roz, la Angel Ball
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Daniel David a explicat pentru „Adevărul” prioritățile din educație: „Deblocarea posturilor este esențială...
Newsweek
Pensia limită de vârstă a scăzut cu 250 lei de la recalculare. Pensia de invaliditate, cu 110 lei
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
7 lucruri mai puțin cunoscute despre Julia Roberts. A fost desemnată de cinci ori „cea mai frumoasă femeie...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...