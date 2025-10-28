Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi cere lui Ilie Bolojan să retragă propunerea făcută de prim-ministru pentru ocuparea funcției de vicepremier de către Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață. Liderul social-democrat își motivează cererea prin dorința de a evita „să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic” și cere ca PSD să fie consultat în astfel de decizii. În luna februarie, după celebra dispută din Biroul Oval, dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump şi vicepreşedintele american J.D.Vance, Oana Gheorghiu a spus despre cei doi lideri americani că sunt „doi golani”.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României”, a scris Grindeanu marți seară pe Facebook.

„Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României! Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii! De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent”, a continuat liderul PSD.

„Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român. Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect. PSD trebuie consultat în astfel de decizii!”, încheie Grindeanu în mesajul de pe Facebook.

Oana Gheorghiu, comentarii acide la adresa liderilor SUA, dar și mesaje critice privind PSD

În luna februarie, după disputa din Biroul Oval dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump şi vicepreşedintele american J.D.Vance, Oana Gheorghiu a avut o serie de postări critice la adresa liderilor americani.

„Narcisismul, nebunia şi impostura distrug lumea. Să faci sluj în faţa unui dictator criminal şi să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situaţie, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o ţară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunşi la Casa Albă, tratează un om”, scria Gheorghiu într-una dintre postări.

În altă postare, Gheorghiu afirma: „America este o ţară măreaţă, condusă temporar de oameni mărunţi”.

De-a lungul timpului, Oana Gheorghiu a avut și postări critice la adresa PSD și a lui Sorin Grindeanu.

Pe 5 mai 2025, la o zi dupa primul tur al alegerilor prezidențiale, ea scria că „Pentru PSD, o orientare pro-Rusia pare acceptabilă. Mai bjne aruncă țara în haos decât să admită că au greșit, că au pierdut, că au împovărat țara ca să câștige alegeri și nu le-a ieșit”.

Într-un alt mesaj publicat pe Facebook, Gheorghiu vorbea despre nevoia ca PSD să-l susțină pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier. „Dacă PSD fuge de responsabilitate și nu îl susține pe llie Bolojan pentru funcția de prim-ministru, valul de nemulțumire care va veni peste ei va fi mai puternic decât cel din epoca plăcuțelor suedeze. La următoarele alegeri, vor trage la rame doar ca să mai rămână cu un scor format din două cifre.”

Iar într-un mesaj din luna august, ea l-a atacat direct pe Sorin Grindeanu: „A zis domnul Sorin Grindeanu că nu mai dorește privilegii? A zis! Dar era vorba de privilegiile altora, nu ale membrilor partidului său, cred”.

Oana Gheorghiu, propusă pentru locul lăsat vacant de Dragoș Anastasiu

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu pentru postul de vicepremier rămas vacant după demisia antreprenorului Dragoș Anastasius. Bolojan a trimis propunerea președintelui Nicușor Dan.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru. Această propunere este doamna Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic.

Cofondatoare și copreședintă (din februarie 2025, anterior vicepreședintă) a Asociației Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală și în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea privește responsabilitatea statului în sănătate.

A coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro prin donații și sponsorizări private, alături de peste 500.000 de donatori și 10.000 de companii. Cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave, construit de la zero la Marie Curie (12.000 mp, 9 etaje, peste 140 de paturi), primul proiect de acest tip în România.

Experiența Oanei Gheorghiu în proiecte care au produs schimbări fundamentale în societatea românească este pusă acum în slujba unor proiecte și mai largi de reformare a României, într-o perioadă în care țara noastră are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care să funcționeze mult mai bine în beneficiul cetățenilor”, arată un comunicat de presă al Guvernului.

Pe 29 iulie, premierul Ilie Bolojan a informat că va prelua interimar, până la numirea unui nou vicepremier, responsabilităţile privind reforma companiilor de stat.

Pe 27 iulie, Dragoş Anastasiu şi-a anunţat demisia din funcţia de vicepremier, precizând că nu mai poate să accepte „să fie denigrat şi în acest fel să decredibilizeze imaginea Guvernului”, după ce în presă au apărut informaţii că, în calitate de om de afaceri, a dat mită, timp de 8 ani, către un funcţionar al ANAF.

Potrivit unei decizii a Guvernului, Dragoş Anastasiu (independent) coordona procesul de elaborare şi aviza proiectele de acte normative elaborate în domeniul reformei statului şi eficientizării activităţii instituţiilor publice. De asemenea, Anastasiu avea ca atribuţii să avizeze proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

În 30 aprilie, pe când Ilie Bolojan era președinte interimar al României, a numit-o pe Oana Gheorghiu ca reprezentant al Administraţiei Prezidenţiale în Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate.

