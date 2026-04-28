Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că aruncă cu „minciuni”: Să-şi vadă cât mai poate câteva zile de treabă

grindeanu bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, Foto: Inquam Photos / George Călin

Sorin Grindeanu a declarat, marţi seară, că PSD are o înţelegere parlamentară cu AUR pentru a înlătura Guvernul şi premierul, dar acest lucru nu presupune nicio înţelegere post-moţiune. Liderul social-democraților i-a transmis lui Ilie Bolojan să îşi vadă de treaba de la guvern în cele câteva zile pe care le va mai petrece aici şi să nu mai arunce minciuni în spaţiul public. 

„Am mai văzut o chestiune legată de faptul că am minţit când am fost la Bruxelles, şi că europenii sunt cumva... mă privesc şi privesc Partidul Social Democrat ciudat. Eu v-aş ruga să verificaţi ce au declarat colegii de la SNV, de la PES. Eu sunt la Paris în vizită oficială. Mâine am întâlnire cu preşedinta Adunării Naţionale. Sunt extrem de izolat, după ce spune domnul Bolojan. Să-şi vadă cât mai poate câteva zile de treaba domniei sale şi să nu mai arunce minciuni în spaţiu public”, a declarat Sorin Grindeanu, marţi seară, la România TV.

Grindeanu a subliniat că este doar o înţelegere parlamentară a PSD cu AUR, pentru înlăturarea în principal a premierului din funcţie.

„Am spus că aceasta este o înţelegere parlamentară. Este o înţelegere care are ca scop înlăturarea acestui guvern şi în principal a primului ministru şi care nu are niciun fel de înţelegeri post-moţiuni sau nu există niciun fel de înţelegeri post moţiuni. Toate celelalte lucruri spuse în spaţiu public în aceste zile, sunt minciuni”, a adăugat președintele PSD.

Moţiunea de cenzură este intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”. Aceasta a fost depusă, marţi, în Parlament şi este semnată de 251 de parlamentari, a anunţat liderul AUR, George Simion. Dezbaterea şi votul sunt programate în 5 mai.

Partidul Naţional Liberal a transmis, marţi, că PSD şi AUR au ales calea greşită pentru România prin depunerea moţiunii de cenzură, mai ales având în vedere faptul că nu au soluţii, ci doar „politica demolării”. Liberalii îl susţin în continuare pe premierul Ilie Bolojan, pe care-l consideră capabil să ducă reformele până la capăt. 

Cum arată textul final al moțiunii de cenzură inițiate de PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan (Document)

Pierderea lui Ilie Bolojan, „ireparabilă” pentru PNL, consideră Ludovic Orban. Cele două variante pe care le au liberalii

