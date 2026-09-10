Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a încercat să forțeze mâna liderului UDMR, Kelemen Hunor, pentru a vota un guvern PSD, susțin surse politice. Cu toate acestea, Kelemen nu a cedat și nu acceptă să intre în barcă și cu AUR și SOS. El a primit deja o mostră din revolta PSD - ar putea susține proiectele AUR precum cel controversat privind Ziua Drapelului Național.

Negocierile pentru viitorul Executiv au adus forțele politice în discuții pentru o majoritate politică de conjunctură, necesară aprobării cabinetului în Parlament.

Cea mai mare problemă este legată de voturi. Din informațiile Digi24, în discuțiile de săptămâna aceasta, Sorin Grindeanu l-ar fi întrebat pe Kelemen Hunor dacă votează viitorul guvern. Kelemen Hunor i-ar fi transmis șefului PSD că UDMR va susține un viitor Executiv doar dacă cei de la SOS și AUR nu vor fi luați în calcul. Însă fără voturile PNL, nu există o majoritate din care să nu facă parte aceste două formațiuni politice suveraniste.

În discuțiile dintre Grindeanu și Kelemen, potrivit surselor Digi24, liderul PSD i-ar fi transmis președintelui UDMR că este dispus, dacă se va ajunge în punctul în care va primi proiecte de lege de la AUR, să le voteze, dând exemplul proiectului controversat privind Ziua Drapelului Național. Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților și trecut de conducerea Parlamentului cu voturi de la AUR și PSD.

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Potrivit surselor Digi24, liderul PNL Ilie Bolojan ar fi dispus să-și flexibilizeze mandatul pentru a vota viitorul guvern, însă are probleme în fața colegilor care nu sunt dispuși să facă acest pas în spate, mai ales că USR nu o să voteze un cabinet din care face parte PSD.

Conform informațiilor Digi24, președintele Nicușor Dan le-ar fi transmis liderilor politici că vrea să desemneze un premier până la finalul săptămânii viitoare, înainte de a pleca în SUA.

Editor : A.C.