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Video Sorin Grindeanu îl îndeamnă pe Siegfried Mureșan să-și depună mandatul: „Să nu pierdem timpul”

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Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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După ședința Biroului Permanent Național (BPN) al PSD, Sorin Grindeanu l-a îndemnat pe premierul desemnat Siegfried Mureșan să-și depună rapid mandatul. Liderul social-democraților a susținut că partidul a votat moțiunea de cenzură prin care a fost dat jos Guvernul Bolojan pentru a schimba „direcția greșită în care mergea România”. „Nu îmi doresc să vină un Guvern care să continue să meargă pe aceeași direcție greșită, că altfel nu-l mai dădeam jos pe Bolojan”.

„România are nevoie de rectificare bugetară. România are rapid nevoie de un Guvern care să schimbe direcția țării. De aceea, îndemnul meu astăzi către Siegfried Mureșan, dacă nu dorește să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone, este ca repede să-și depună mandatul. Noi nu-l votăm. (..) Dacă dorește voturi din altă parte, evident că pot să existe majorități în Parlament și fără Partidul Social Democrat.

Dacă nu, ar fi simplu să-și depună mandatul. Repede”, a spus Sorin Grindeanu în cadrul unei conferințe de presă.

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Acesta a subliniat faptul că PSD a votat o moţiune de cenzură pentru a schimba direcţia în care mergea România, pe care a calificat-o drept „greşită”.

„Noi am votat o moțiune de cenzură ca să schimbăm direcția greșită în care mergea România. Nu îmi doresc să vină un Guvern care să continue să meargă pe aceeași direcție greșită, că altfel nu-l mai dădeam jos pe Bolojan.

Așa că, de aici apelul meu de mai devreme: să nu pierdem timpul. Mureșan să-și depună mandatul. Ori să putem să intrăm într-o procedură de alegeri anticipate, ori să existe o nouă nominalizare, o nouă desemnare de către președinte.

Nu poți să te aștepți de la noi să votăm un Guvern care își propune să meargă pe aceeași linie greșită pe care a mers Ilie Bolojan care a sărăcit românii. Păi cum să facem lucrul ăsta?  Aici nu e vorba de chestiuni personale, despre cum îl cheamă, că-i cu Siegfried, că-i Ilie, că e Vasile. Aici e modul în care a gestionat cineva Guvernul, iar acel mod în care a condus România este unul prost și simțim cu toții”, a mai precizat președintele PSD.

Biroul Permanent Naţional (BPN) al PSD s-a reunit luni, de la ora 11:00, pentru a analiza propunerea preşedintelui Nicuşor Dan în ceea ce priveşte funcţia de prim-ministru al României. Liderul social-democraților Sorin Grindeanu a anunțat că formațiunea nu va vota un guvern condus de Siegfried Mureșan.

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Editor : A.M.G.

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