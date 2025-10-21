Live TV

Sorin Grindeanu: Ilie Bolojan să suporte consecințele deciziilor sale

Data actualizării: Data publicării:
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu. Foto: Digi24

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că poate să înţeleagă „dorinţa lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiţiei”, adăugând însă că premierul „e dator să înţeleagă că nu o mai poate face de unul singur”. „Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu şi va eşua şi a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecinţele politice ale propriilor decizii”, susţine Grindeanu.

„Reformele din justiție sunt necesare, trebuie făcute rapid, în deplină transparență și în urma unui dialog real, cu respect față de instituțiile statului. Toți actorii politici trebuie să colaboreze și am cerut acest lucru în numele PSD. Din păcate, unii mânați mai mult de orgoliu și mai puțin de rațiune, vor să facă aceiași pași care, în trecut, au dus la eșec - riscând de această dată un deznodământ și mai grav: respingerea pe fond”, afirmă Sorin Grindeanu pe Facebook.

Președintele interimar al PSD spune că poate înțelege dorința lui Ilie Bolojan „de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiției, dar e dator să înțeleagă că nu o mai poate face de unul singur. Este obligatoriu un dialog real cu toți actorii relevanți în domeniu”.

„Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu și va eșua și a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecințele politice ale propriilor decizii”, conchide liderul social-democrat.

Grindeanu a postat aceste rânduri pe Facebook după ce a părăsit intempestiv ședinta coaliției în care se discuta despre decizia CCR de respingere a reformei pensiilor speciale.

Culise din ședința Coaliției. „Moment artistic al PSD: Grindeanu s-a enervat, și-a luat haina și a plecat”

EXCLUSIV. Emil Boc critică decizia CCR pe legile pensiilor speciale: „E o găselniță. Nu avem voie să facem pași înapoi”

 

