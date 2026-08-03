Sorin Grindeanu, în cazul în care ar fi desemnat premier: „Dacă nu voi avea majoritate, îmi depun mandatul”

Sorin Grindeanu susține că PSD nu are voturile necesare pentru formarea unui nou Guvern, iar dacă va fi desemnat premier și nu va avea o majoritate, își va depune mandatul. Liderul social-democraților nu a exclus o alianță cu AUR pe viitor, ci doar pe termen scurt.

Întrebat luni, la Parlament, dacă are majoritatea necesară să formeze un Guvern în cazul în care președintele Nicușor Dan îl desemnează premier, Sorin Grindeanu a transmis:

„Dacă voi fi în această situaţie, cât se poate de transparent, voi spune care este majoritatea pe care mă bazez. Dacă nu voi avea o asemenea majoritate, îmi voi depune mandatul.

Nu suntem încă acolo (în punctul în care PSD să aibă majoritate n.red), dar ne apropiem. În momentul în care aş avea şi am avea acest număr, în mod evident l-aş transmite şi aş spune că suntem în situaţia în care avem o majoritate. Din câte ştiu eu, nu e nimeni în situaţia să prezinte în acest moment o majoritate transparentă.”

Alianța cu AUR? Grindeanu: „Pe viitor, nu pot să anticipez”

Sorin Grindeanu a vorbit, din nou, și despre o eventuală alianță între PSD și AUR.

„Noi, în acest moment, nu avem vreo alianţă şi pe termen scurt nu vom face vreo alianţă de acest tip care să ducă la formarea unei majorităţi. (...)

Pe viitor e o chestiune pe care nu pot să o anticipez, nu ştiu ce înseamnă acest viitor, durata, mă refer, un an, doi ani, cinci ani, zece ani, n-am de unde să anticipez. Eu pot să vă spun acum, pe acest subiect, în ce situaţie suntem şi nu s-a schimbat, nici faţă de acum două săptămâni, nici faţă de acum trei, nici faţă de acum o lună”, a declarat Grindeanu.

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Editor : A.G.