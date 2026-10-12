Sorin Grindeanu insistă. Mesaj pentru Ilie Bolojan: „Vă cerem, să participați – în sfârșit! – la construcția unui guvern responsabil”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îi cere, printr-un mesaj publicat pe Facebook, lui Ilie Bolojan să participe „la construcția unui guvern responsabil”. „Aveți șansa să corectați problemele pe care tot dumneavoastră le-ați creat”, îi spune liderul social-democrat premierului interimar. Mesajul său vine după ce președintele PNL a transmis, tot pe Facebook, că liberalii nu vor face parte dintr-un guvern alături de PSD, după ce Grindeanu i-a tranmis luni, după ședința BPN a PSD: „Hai, Ilie, guvernează!”

Domnule Bolojan, renunțați să mai trăiți în trecut! Concentrați-vă pe prezent și mai ales pe viitor! Vă reamintesc. Guvernarea dumneavoastră și-a dovedit limitele deoarece s-a axat doar pe cultivarea sărăciei: taxe și impozite mărite, prețuri din ce în ce mai mari și venituri scăzute! Ceea ce PSD propune este schimbarea viziunii: o relansare economică reală, creșterea puterii de cumpărare a românilor și reluarea investițiilor! Asta vă cerem, să participați – în sfârșit! – la construcția unui guvern responsabil. Aveți șansa să corectați problemele pe care tot dumneavoastră le-ați creat!”, a scris Sorin Grindeanu luni seară, pe Facebook.

Liderul PSD îi transmite lui Ilie Bolojan că nu poate vorbi despre responsabilitate atuncio când alege să fie spectator. „Românii nu merită să plătească în continuare prețul unui blocaj politic. Românii s-au sacrificat destul! Acum au dreptul să nu mai poarte pe umeri greutatea unor politici absurde, cum au și dreptul să se bucure de un nivel de trai predictibil. Nu trebuie să se mai teamă că nu își vor putea plăti facturile, că le vor scădea veniturile sau că vor fi concediați”, continuă Grindeanu.

Președintele social-democraților vorbește despre un „experiment social” din ultimii 2 ani care„trebuie să înceteze”. „PSD este pregătit să participe la un nou Guvern, pe baza unui program care răspunde acestor cerințe ale societății. Program care poate fi pus în aplicare doar cu sprijinul unei majorități stabile. Aici nu este vorba despre PSD, domnule Bolojan! Am ajuns în punctul în care orice zi pierdută agravează situația tuturor!”, mai scrie în mesajul publicat pe facebook.,

„Trebuie să vă asumați să fiți parte a soluției, nu în afara ei!”, conchide Sorin Grindeanu, adresându-i-se lui Ilie Bolojan.

Mesajul liderului PSD vine ca răspuns la replica lui Ilie Bolojan de luni seară, când premierul interimar a reiterat că PNL nu va intra la guvernare alături de PSD, „pentru că refuză să-i mintă pe români cu soluții care nu au cum să funcționeze”.

Anterior, după ședința Biroului Permanent Național al PSD, Sorin Grindeanu a transmis că nu renunță la condiția de a accepta să conducă un guvern doar dacă din acesta vor face parte și PNL, și UDMR. El a spus că refuzul lui Bolojan este o „fugă mascată” de răspundere: „Hai, Ilie, guvernează”.





Editor : B.E.