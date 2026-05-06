Sorin Grindeanu, întrebat ce premier de la PNL ar accepta: „Dacă aș spune că Nazare e un tip ok, și-ar lua înjurături că e PSD-ist”

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a evitat să numească un membru PNL pe care social-democrații l-ar accepta ca prim-ministru în cazul în care, în urma consultărilor cu președintele Nicușor Dan, s-ar reface coaliția celor patru partide pro-occidentale.

Sorin Grindeanu a acordat, miercuri, la o zi după ce PSD și AUR au demis Guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură, un interviu la Euronews în care a vorbit despre cum văd social-democrații viitorul Guvern.

CITEȘTE ȘI: Ce calcule se fac la PSD după dărâmarea Guvernului: social-democrații așteaptă o implozie în PNL | SURSE

Șeful PSD a transmis că, în viziunea social-democraților, e necesar ca o nouă formulă de guvernare să fie găsită „rapid”, dar să fie și „stabilă”. Acesta a punctat ceea ce a menționat încă de dinainte de votul moțiunii de cenzură, că își dorește refacerea coaliției pro-europene.

Întrebat ce nume de prim-ministru ar accepta din partea PNL (în cazul în care liberalii se întorc la masa negocierilor cu PSD), Sorin Grindeanu a refuzat să răspundă concret.

„Orice aș spune în acest moment, le-aș face un deserviciu acelor oameni cu care nu am nimic. Dacă aș spune că Nazare e un tip OK, și-ar lua înjurături că e PSD-ist, sau dacă aș spune că Ciucu sau domnul Sighiartău e ok (...) Nu e rolul meu să fac nominalizări în PNL. E treaba lor. În funcție de ce persoană ar alege sau profilul acelei persoane, ne spunem și noi părerea. Dar eu nu privesc PSD ca cel care să facă ordine în PNL sau USR”, a declarat Sorin Grindeanu.

Șeful PSD a mai punctat că „orgoliile nu-și au locul” în cadrul negocierilor pentru formarea unui nou Guvern.

„Ilie Bolojan încearcă să își ia pe persoană fizică PNL și USR. Atâta timp cât nu e domnia sa prim-ministru, nu mai trebuie să se întâmple nimic, nici în PNL, nici în USR, nici în România. Nu este o atitudine constructivă. Există viață și după Ilie Bolojan prim-ministru, ar trebui să existe o viață mult mai bună”, a punctat Sorin Grindeanu, ulterior, în cadrul unui interviu susținut la Gândul, întrebat cum comentează decizia liberalilor de a intra în opoziție.

Editor : M.G.