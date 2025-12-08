Liderul Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a susținut în noaptea de duminică spre luni o conferință de presă pe care a început-o prin a-l felicita pe Marcel Ciolacu pentru victoria de la Consiliul Județean Buzău. Grindeanu l-a felicitat și pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la alegerile pentru Primăria Capitalei și a punctat că Daniel Băluță s-a poziționat în scorul politic al partidului, deși a catalogat rezultatul drept „o înfrângere”.

În conferința de presă susținută în noaptea de duminică spre luni, Sorin Grindeanu l-a felicitat pe Marcel Ciolacu, după ce fostul premier a câștigat alegerile pentru șefia Consiliului Județean Buzău cu peste 50%.

„Un rezultat foarte bun, arată că PSD continuă să conducă în fiefurile PSD (...) Nu pot să trec așa repede că în Buzău, Marcel a avut contracandidat comun PNL-USR care a avut 10%, îl felicit pe Marcel”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD s-a referit și la rezultatul alegerilor din Capitală, unde Ciprian Ciucu a câștigat cu 36%, iar candidatul social-democraților s-a clasat pe al treilea loc, în spatele Ancăi Alexandrescu.

„Îl felicit pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la București, îl felicit pe Daniel pentru că a dus o campania corectă, atitudinea sa a fost corectă (...) Avem un scor care este în scorul politic, undeva 20-21% pe urbanul mare, ceea ce înseamnă o bază bună de pornire pentru reconstrucția organizației București (...) Nu ai cum să consideri faptul că ești pe locul 3 o victorie. Cum poate să fie o victorie? E o înfrângere”, a precizat Grindeanu.

Acesta a fost întrebat cum își explică faptul că Daniel Băluță a pierdut în fața lui Ciprian Ciucu în sectoarele conduse de primari ai PSD.

„E o analiză pe care v-a trebui să o facem în organizația București (...) În mod evident, trebuie să facem o analiză, să vedem de ce s-a întâmplat și ce nu a funcționat. Pe Sectorul 6, Ciprian pe Sectorul 6 a avut vreo 42.000 de voturi mai multe decât Daniel (...) Evident, trebuie făcute analize, evident că lucrurile nu pot fi extrapolate”, a subliniat Sorin Grindeanu.

