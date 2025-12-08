Live TV

Video Sorin Grindeanu l-a felicitat pe Marcel Ciolacu pentru câștigarea șefiei CJ Buzău. Ce a spus despre scorul lui Daniel Băluță

Data actualizării: Data publicării:
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
Sorin Grindeanu / Sursă: Captură Digi24

Liderul Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a susținut în noaptea de duminică spre luni o conferință de presă pe care a început-o prin a-l felicita pe Marcel Ciolacu pentru victoria de la Consiliul Județean Buzău. Grindeanu l-a felicitat și pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la alegerile pentru Primăria Capitalei și a punctat că Daniel Băluță s-a poziționat în scorul politic al partidului, deși a catalogat rezultatul drept „o înfrângere”.

În conferința de presă susținută în noaptea de duminică spre luni, Sorin Grindeanu l-a felicitat pe Marcel Ciolacu, după ce fostul premier a câștigat alegerile pentru șefia Consiliului Județean Buzău cu peste 50%.

„Un rezultat foarte bun, arată că PSD continuă să conducă în fiefurile PSD (...) Nu pot să trec așa repede că în Buzău, Marcel a avut contracandidat comun PNL-USR care a avut 10%, îl felicit pe Marcel”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD s-a referit și la rezultatul alegerilor din Capitală, unde Ciprian Ciucu a câștigat cu 36%, iar candidatul social-democraților s-a clasat pe al treilea loc, în spatele Ancăi Alexandrescu.

„Îl felicit pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la București, îl felicit pe Daniel pentru că a dus o campania corectă, atitudinea sa a fost corectă (...) Avem un scor care este în scorul politic, undeva 20-21% pe urbanul mare, ceea ce înseamnă o bază bună de pornire pentru reconstrucția organizației București (...) Nu ai cum să consideri faptul că ești pe locul 3 o victorie. Cum poate să fie o victorie? E o înfrângere”, a precizat Grindeanu.

Acesta a fost întrebat cum își explică faptul că Daniel Băluță a pierdut în fața lui Ciprian Ciucu în sectoarele conduse de primari ai PSD.

„E o analiză pe care v-a trebui să o facem în organizația București (...) În mod evident, trebuie să facem o analiză, să vedem de ce s-a întâmplat și ce nu a funcționat. Pe Sectorul 6, Ciprian pe Sectorul 6 a avut vreo 42.000 de voturi mai multe decât Daniel (...) Evident, trebuie făcute analize, evident că lucrurile nu pot fi extrapolate”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
1
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
Dmitri Medvedev
4
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a...
paradă militară a talibanilor în Afghanistan
5
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung...
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
Digi Sport
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Sorin Grindeanu, întrebat dacă Guvernul Bolojan va pica la următoarea moțiune de cenzură: „Coaliția trebuie să meargă mai departe”
biletin vot locale bucuresti
Rezultate oficiale alegeri București 2025. Ciprian Ciucu este noul primar general al Capitalei
EDL BALUTA DUPA EXIT POLL 071225_00071
Mesajul lui Daniel Băluță după comunicarea rezultatelor oficiale ale alegerilor din București
Daniel Băluță.
Daniel Băluță face apel la respect în competiția electorală. „Asta înseamnă democrație”
Alegeri locale parțiale 2025.
Alegeri locale parțiale 2025. Ce așteptări au românii care își aleg azi primarul sau președintele de Consiliu Județean
Recomandările redacţiei
FED INVITAT CIPRIAN CIUCU 071225 EMBD11_75698
Alegeri București 2025. Ciprian Ciucu: „Diferența mare dintre mine și...
EXIT_POLL_AUR_00_INQUAM_Photos_Alex_Nechez
Alegeri București 2025. AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a...
Stelian Bujduveanu
Stelian Bujduveanu, după victoria lui Ciprian Ciucu: Bucureştiul a...
FED PSD BUZAU 071225 R11_169564
Marcel Ciolacu a câștigat șefia Consiliului Județean Buzău cu peste...
Ultimele știri
Musk a blocat contul de publicitate al Comisiei Europene pe platforma X, după ce aceasta a fost amendată de CE
Alegeri București 2025. Radu Miruță (USR) îl felicită pe Ciucu: „Îi doresc putere de muncă”. Ce spune despre scorul obținut de Drulă
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență, într-o convorbire cu Volodimir Zelenski
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii se pregătesc pentru un moment de cotitură major. Mercur în Scorpion și Saturn în Pești se aliniază...
Cancan
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt
Fanatik.ro
Rezultate finale alegeri București 2025. Date oficiale BEC. Cine e primar în București
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Bombă: Cu cine a votat, de fapt, Nicușor Dan! Dezvǎluirea lui Ciprian Ciucu: “Nu cu Cătălin Drulă!”
Adevărul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Playtech
Cât costă un brad de Crăciun în decembrie 2025. Ce prețuri cer comercianții din București pe modelele din...
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri. Și Lautaro s-a implicat”
Pro FM
Camila Cabello, mai îndrăzneață de când s-a cuplat cu un miliardar. A pozat în costum de baie, pregătită de o...
Film Now
Richard Gere, despre cel mai controversat moment din carieră. Ce a spus despre interdicția de a merge la gala...
Adevarul
Ciucu stârnește polemici după ce a spus că Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală: „Așa am auzit, dar nu pot să...
Newsweek
Nou ajutor la pensie de sărbători pentru toți pensionarii. Documentele, trimise. Unii iau și 10.000 lei bonus
Digi FM
A murit înghețată pe cel mai înalt vârf din Austria, după ce a fost abandonată de iubit. Momente-cheie...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
A cucerit publicul alături de Simon Baker în Mentalistul. Cum arată și ce face azi actrița care a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă