Sorin Grindeanu, mesaj de 1 Mai: „Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că este timpul să se vorbească aplicat de o reducere a taxării pe muncă, o reformă necesară pentru a diminua presiunea pe salariaţi.

„Ziua de 1 Mai este despre a fi fermi în a proteja drepturile şi demnitatea celor care muncesc, despre a fi solidari cu ei. Este despre a înţelege neajunsurile tuturor românilor şi de a găsi soluţii pentru creşterea nivelului de trai, într-un climat economic plin de incertitudini. Este despre viziune şi recunoaşterea unui drum care nu duce nicăieri în această formă” a spus Grindeanu într-un mesaj de 1 Mai, transmite Agerpres.

Președintele PSD a mai declarat că sacrificarea a milioane de angajaţi nu este calea social-democraţilor.

„Sacrificarea a milioane de angajaţi nu este calea social-democraţilor, ci doar a unei singure persoane al cărei cinism este vremelnic. Noi luptăm pentru echitate fiscală şi vrem să punem punct poverii nedrepte aruncate pe umerii românilor care muncesc din greu.

Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă, o reformă pe care o considerăm necesară pentru a diminua presiunea pe salariaţi”, a spus el.

