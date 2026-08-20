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Sorin Grindeanu, mesaj înaintea negocierilor de la Cotroceni privind Legea Salarizării: „E sublimă, dar lipsește cu desăvârșire”

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Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos
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Liderul PSD a criticat noul proiect al salarizării publice, spunând că legea încă nu a fost trimisă sindicatelor sau partidelor politice. În plus, Sorin Grindeanu i-a atacat pe reprezentanții USR și PNL pentru că „nu au fost în stare să negocieze cu Comisia Europeană”.

„Legea salarizării este sublimă - spun unii, problema este că lipsește cu desăvârșire!

Mai sunt câteva ore până la întâlnirea de la Cotroceni și 10 zile până la închiderea PNRR și nimeni nu a văzut vreun proiect. Avem o lege pentru salariați, fără ca salariații să știe de ea nimic. Fără ca sindicatele să știe nimic. Fără ca partidele să știe ce calcule se pregătesc pentru veniturile unor sisteme-cheie. Nu are cum să existe un acord politic pe o lege pe care nu a văzut-o nimeni”, a scris Grindeanu pe Facebook. 

Liderul PSD spune că va participa la negocierile de la Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan, „din respect pentru români și față de Administrația Prezidențială”, însă i-a atacat pe reprezentanții PNL, USR și pe ministrul Dragoș Pîslaru și a precizat că PSD va vota doar o lege prin care angajații nu pierd din veniturile actuale:

„Suntem însă surprinși că în spațiul public se vorbește despre „oferte de nerefuzat” pentru angajați, dar grilele sunt la secret. Ce știm până în prezent:

PNL și USR nu au fost în stare să negocieze cu cei de la Comisia Europeană. Domnul Pîslaru nu a mers a Bruxelles să negocieze cu reprezentanții acesteia: a preferat doar să trimită un draft de lege și se așteapta să primească aplauze. A primit doar critici”.

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Preşedintele Nicuşor Dan a chemat liderii partidelor din fosta coaliţie la Cotroceni, joi, pentru discuţii privind stadiul proiectelor din PNRR care ar trebui să fie gata până la finalul lunii august, în special noua Lege a Salarizării publice.

Draftul legii a fost deja trimis la Bruxelles de către ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, însă înainte ca acesta să fie prezentat și partidelor politice. Potrivit informațiilor Digi24, reprezentanții Comisiei Europene nu ar fi fost de acord cu varianta propusă de autoritățile române, probleme fiind la impactul bugetar.

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Editor : A.G.

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