Sorin Grindeanu, mesaj pentru Guvern după întâlnirea cu Isaac Herzog în Israel: „Delegaţii de afaceri puternice, la fiecare vizită”

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a propus organizarea unor delegații de afaceri puternice la fiecare vizită oficială în Israel, după întâlnirea avută cu președintele israelian, Isaac Herzog. Președintele PSD susține că această abordare ar putea consolida relațiile economice dintre cele două țări și sprijini companiile românești să identifice noi oportunități de afaceri.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a avut joi o întâlnire cu preşedintele Israelului, Isaac Herzog, el declarând că delegaţii de afaceri puternice, la fiecare vizită a liderilor politici din cele două ţări este ceea ar trebuie să se întâmple în dinamica relaţiilor dintre România şi Israel şi preşedintele israelian şi-a arătat deschiderea pentru ca această nouă abordare să capete contur chiar cu ocazia primei sale vizite în România.

Potrivit lui Grindeanu, acelaşi tip de abordare trebuie să vină şi din partea Guvernului României, ca şi componentă a măsurilor de relansare economică. Grindeanu mai afirmă că preşedintele Israelului i-a transmis că are o stimă cu totul deosebită pentru poporul român.

„Delegaţii de afaceri puternice, la fiecare vizită a liderilor politici din cele două ţări – este ceea ar trebuie să se întâmple în dinamica relaţiilor dintre România şi Israel! Preşedintele Israelului, Isaac Herzog şi-a arătat deschiderea pentru ca această nouă abordare să capete contur chiar cu ocazia primei sale vizite în România”, scrie preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Potrivit lui Grindeanu, „acelaşi tip de abordare trebuie să vină şi din partea Guvernului României, ca şi componentă a măsurilor de relansare economică, mai exact să organizeze delegaţii cu reprezentanţi ai celor mai importante firme româneşti, care să-şi valorifice potenţialul în ţările cu care împărtăşim deja relaţiile comerciale importante”.

„Israelul are o economie în plină expansiune şi sunt convins că multe companii româneşti ar putea găsi aici oportunităţi de afaceri, mai ales pe fondul imaginii bune de care se bucură România în acest stat prieten”, a mai spus Grindeanu.

„Am o stimă cu totul deosebită pentru poporul român‟, mi-a transmis astăzi preşedintele Herzog, ca şi ceilalţi oficialii israelieni cu care m-am întâlnit. România trebuie să valorifice la cote maxime această imagine favorabilă inclusiv din perspectivă economică şi să ajute firmele româneşti să identifice parteneri de afaceri în Israel”, subliniază preşedintele Camerei Deputaţilor în mesaj.

