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Sorin Grindeanu: N-am văzut niciun program de guvernare până acum. Mureșan nu-şi doreşte să fie prim-ministru

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Sorin Grindeanu, președintele PSD. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Când ar putea fi votat guvernul

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus joi, la Craiova, după întâlnirea cu liderii PSD din Oltenia, că din păcate, n-a avut ce să le prezinte colegilor, fiindcă n-a văzut niciun program de guvernare până acum, el arătând că nu-şi doreşte să fie prim-ministru Siegfried Mureşan şi pare o glumă această propunere.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, după întâlnirea regională cu organizaţiile PSD din Oltenia, care a avut loc la Craiova, că a fost o discuţie pe situaţia la zi, unde a prezentat tabloul situaţiei politice centrale, posibilele soluţii de după, dacă o să avem în guvern sau dacă intrăm în alegeri anticipate.

„Aleşii locali, fiindcă 90% din cei care au participat astăzi în această sală sunt aleşi locali, au problemele pe care le cunoaştem cu toţii, au nevoie de rectificare, bugetele de funcţionare la multe autorităţi locale au nevoie de sume în plus. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem, sunt lucruri care dacă nu vor fi făcute şi dacă nu vom avea un guvern, vor duce probabil la un blocaj enorm în România”, a spus preşedintele PSD, potrivit News.ro.

Grindeanu a adăugat că s-ar fi aşteptat azi să discute împreună cu colegii din sală despre programul de guvernare pe care l-a propus premierul desemnat Siegfried Mureşan.

„Din păcate, n-am avut ce să le prezint colegilor, fiindcă n-am văzut niciun program de guvernare până acum. Eu am făcut apel la toţi colegii mei să treacă peste poate o pornire absolut firească şi omenească de a critica din start orice vine dinspre Siegfried Mureşan, ca răspuns la tot ceea ce a făcut Siegfried Mureşan cel puţin peste vară, când şi-a tocit buricele degetelor la tastatură înjurând la PSD. Am trecut peste această etapă şi nu e importantă pentru români. Şi am aşteptat să avem discuţii serioase legate de un program de guvernare. Am aşteptat ieri la Parlament ore bune, am aşteptat ieri după masă şi am anunţat că sunt la sediul partidului împreună cu alţi colegi să discutăm serios despre program de guvernare, am aşteptat degeaba. Am aşteptat azi dimineaţă, iarăşi, să ne fie trimis acest program de guvernare. Până la această oră n-am absolut nimic”, a susținut el.

„Eu cred că nu-şi doreşte să fie prim-ministru domnul Siegfried Mureşan, fiindcă dacă şi-ar fi dorit să fie prim-ministru, ar fi tratat altcumva lucrurile. Cel puţin, până acum, nu ne-a dovedit că îşi doreşte acest lucru”, a mai spus el.

Mureșan a prezentat public miercuri seara cele „28 de idei directoare” ale programului de guvernare elaborat alături de partidele care îl susțin, PNL, USR și UDMR.

„România intră într-o nouă etapă de creștere economică și dezvoltare Am prezentat astăzi principalele idei ale Programului de Guvernare cu care vom merge în fața Parlamentului. Vom construi pe bazele solide puse de Guvernul condus de Ilie Bolojan, care a stabilizat economia și a protejat fondurile europene, și vom duce România într-o nouă etapă de creștere economică, de creare de locuri de muncă și de creștere a nivelului de trai”, a scris Mureșan pe Facebook miercuri seara.

„Vom fi extrem de responsabili cu gestionarea banului public. Știm că oamenii au dus greul efortului de stabilizare din ultimul an. Este firesc ca și statul să continue să se adapteze, să devină mai eficient și să ofere servicii mai bune. Vrem un stat modern, care respectă munca oamenilor, folosește cu grijă fiecare leu și lucrează în fiecare zi pentru cetățeni”, a mai scris el.

Când ar putea fi votat guvernul

„Termenul limită de depunere a programului şi a echipei guvernamentale este miercurea viitoare. De îndată ce vor veni la Parlament, voi convoca Biroul Permanent reunit şi vom intra în procedură de audieri şi de vot în Parlament. Dacă vor depune rapid programul şi echipa, vom face votul luni, marţi, astfel încât să clarificăm acea situaţie”, a spus Grindeanu.

„Hai să scurtăm perioada, să-şi depună mandatul, pentru că nu-şi doreşte să fie prim-ministru, domnul Siegfried Mureşan, prin tot ceea ce a făcut de joi seara, de când a fost nominalizat şi până acum, ne-a arătat că nu-şi doreşte voturile Partidului Social-Democrat. De joi seara şi până acum a continuat în aceeaşi linie cum ne-a obişnuit peste vară. Şi atunci de ce să prelungim calvarul? Ca să ce? Ca să meargă în Parlament să ce? PSD, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern, în mod evident. Şi atunci am scurta perioada şi am intra într-un alt scenariu, rapid", a mai spus Grindeanu.

Editor : M.B.

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