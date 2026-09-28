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Sorin Grindeanu neagă orice înțelegere secretă cu Nicușor Dan: „Eu mă așteptam să fiu nominalizat”

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Sorin Grindeanu
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Foto. Digi24
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, neagă că ar avea o înțelegere secretă cu Nicușor Dan și spune că se aștepta să fie el desemnat premier, relatează News.ro. Liderul social-democrat afirmă că nominalizarea lui Siegfried Mureșan a fost pentru el „o surpriză neplăcută” și susține că premierul desemnat „pare total rupt de realitate”.

„Nu am niciun fel de înţelegere secretă cu Nicuşor Dan. Pentru mine a fost o surpriză neplăcută această nominalizare a lui Siegfried Mureşan. Eu mă aşteptam să fiu eu nominalizat”, a declarat, luni seară, la România TV, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, Mureşan „pare total rupt de realitate”.

„Pentru mine a fost o surpriză această nominalizare a lui Siegfried Mureşan, pentru că pare total rupt de realitate acest domn şi pare că nu-şi doreşte. Nu doar pare, sunt sigur că nu-şi doreşte să fie”, a mai afirmat Grindeanu.

Acesta crede că, dacă Guvernul Mureşan nu trece de votul Parlamentului, preşedintele va face o nouă nominalizare: „Din declaraţiile pe care le-am văzut până acum la domnul preşedinte Nicuşor Dan, pare că mai face o nominalizare”.

Întrebat cu cine va face majoritate, dacă va fi nominalizat, Grindeanu a declarat: „Eu am spus şi astăzi la conferinţa de presă că voi avea discuţii şi voi discuta cu toată lumea din Parlament. Voi încerca, dacă voi fi nominalizat, să am în spate o majoritate transparentă, fiindcă dacă nu avem o majoritate transparentă şi avem un vot de conjunctură, de frică, dacă vreţi, şi guvernul trece, acel guvern va fi un guvern slab, un guvern cu o durată de viaţă extrem de scurtă, până la o primă moţiune de cenzură. Şi nu rezolvăm absolut nimic”.

Întrebat dacă va discuta inclusiv cu AUR, Grindeanu a răspuns: „Nu voi elimina pe nimeni”.

Votul pentru Guvernul Mureşan este programat miercuri. AUR şi PSD au anunţat că nu votează, aşa că premierul susţinut de PNL, USR şi UDMR are şanse mici să obţină cele 233 de voturi necesare.

Editor : Ș.A.

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