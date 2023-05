Sorin Grindeanu: "Noul Guvern trebuie să vină în Parlament în iunie și să-și asume răspunderea pentru eliminarea pensiilor speciale"

Prim-vicepreşedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat, miercuri, că noul Guvern trebuie să vină în Parlament în luna iunie şi să îşi asume răspunderea pe legea pentru eliminarea pensiilor speciale, transmite News.ro.

“Eu nu vreau să-i fac agenda viitorului prim-ministru, dar, în luna iunie, din punctul meu de vedere, Guvernul trebuie să vină în faţa Parlamentului să îşi asume răspunderea pe acea lege legată de pensiile speciale, şi anume eliminarea pensiilor speciale. Prin asumarea răspunderii. Ca să terminam odată această discuţie şi să putem să intrăm pe acea zonă în care să nu mai avem semne de întrebare dacă accesăm sau nu tranşa trei din PNRR. Pensii speciale, din punctul meu de vedere, în afară de o anumită zonă din Armată, de oameni care au fost în câmpurile de bătălie şi care au fost direct pe front, nu trebuie să existe decât pe principiul contributivităţii. Nu poţi să ieşi la 50 şi ceva de ani, 51, 52, la pensie, să îţi iei şi pensie specială, să fii şi angajat şi să mai dai şi lecţii”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Constanţa.





Întrebat dacă nici magistraţii nu trebuie să aibă pensie specială, Grideanu a răspuns: “Din punctul meu de vedere, nu. Eu nu cred că un magistrat - am colegi în Guvern, colegi care se vor supăra pe mine, dar îmi asum punctul ăsta de vedere - un magistrat care ajunge la 50 de ani, din punctul meu de vedere, atunci are maturitatea deplină în a desfăşura activitatea. Să vii la cincizeci şi ceva de ani, să ieşi la pensie, să ai pensii mai mari decât cât aveai salariu, că ştiţi că s-au folosit tot felul de tertipuri de acest tip, nu neapărat la magistraţi. Mi se pare că lucrurile astea trebuie clarificate şi nu pot fi clarificate rapid decât într-un singur mod. E părerea mea. Asumarea răspunderii în faţa Parlamentului în luna iunie, odată cu noul Guvern pe această lege şi am terminat discuţia”.

Nicolae Ciucă susține că PNL va acționa solidar pentru corecotarea acestui dezechilibru

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat luni în Congresul Seniorilor liberali că deşi PNL nu a stat la originea pensiilor speciale, vor acţiona solidar pentru corectarea acestui dezechilibru. "Noi milităm pentru aplicarea principiului contributivităţii, care nu anulează pensiile mari, dimpotrivă", a mai spus preşedintele liberal. Preşedintele PNL s-a referit la reformele pe care le avem de realizat în domeniul pensiilor speciale şi a sistemului de pensii în general. ”Fără îndoială, o astfel de reformă se impune şi asa cum ne-am asumat, o vom face. Vreau să subliniez şi să atrag atenţia asupra unui lucru foarte important: deşi PNL nu a stat la originea pensiilor speciale, vom acţiona solidar pentru corectarea acestui dezechilibru din sistemul de pensii. Soluţia la această stare de fapt este să venim cu modificări legislative prin care să corectăm situaţia, nu ura va aduce echilibru în sistem, ci deciziile tehnice concrete. Şi aici poziţia noastră este una foarte clară. Noi milităm pentru aplicarea principiului contributivităţii. Acest principiu nu anulează pensiile mari. Dimpotrivă. Dar ideea de echitate în sistemul de pensii, din perspectiva PNL, nu ţine de uniformizarea pensiilor, discurs care se mai aude, din păcate, în spaţiul public, ci de aşezarea lor pe merit. Acest lucru este valabil nu doar pentru pensiile speciale, ci pentru întregul sistem de pensii din România. România are astăzi aproape 4,8 milioane de pensionari, iar tuturor acestor oameni trebuie să le oferim un sistem just de recompensare a muncii lor”, a spus premierul. Preşedintele PNL a arătat că puncţul de pensie a crescut din 2019, când PNL a preluat guvernarea, şi până acum cu mai bine de 500 de lei, de la 1.265 de lei la 1.785 de lei. ”Asta înseamnă o creştere de mai bine de 41 la sută în circa trei ani, dacă luăm în calcul că ultima decizie de mărire a pensiilor s-a produs prin decizia asumată la nivelul Coaliţiei şi la nivelul Guvernului. Mai mult, în baza fondurilor europene atrase de ministrul liberal al Investiţiilor şi Fondurilor Europene, am reuşit să susţinem programe precum: Sprijin pentru România, în baza căruia mai bine de 2,4 de persoane aflate în situaţii de vulnerabilitate beneficiază de un voucher în valoare de 250 de lei la două luni, carduri în valoare de 1400 de lei pentru plata facturilor la energie de care vor beneficia peste 2 milioane de persoane, pachete cu alimente pentru categoriile vulnerabile, oferită o dată la șase luni, la un număr de 1,18 milioane de români şi care conţin 12 alimente de bază, produse româneşti, ajutoare pentru rechizite şi îmbrăcăminte pentru copiii din mediile defavorizate, în valoare de 500 de lei”, a spus Ciucă. Premierul a menţionat că au noi programe în derulare Premierul a menţionat că au noi programe în derulare, iar unul dintre acestea, tot prin Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, care a lansat în dezbatere publică proiectul european pentru persoane vârstnice vulnerabile afectate de probleme locative - în valoare de 80 milioane euro. ”Beneficiarii sunt persoanele de peste 65 ani, fără sprijin din partea familiei şi care au venituri atât de mici, încât sunt expuse riscului sărăciei şi excluziunii sociale. Există aproape un milion de persoane vârstnice care corespund acestor criterii, dar numai 12.500 de oameni beneficiază de îngrijire specializată. Beneficiile sunt că vom reuşi să finanţăm construirea şi reabilitarea de locuinţe sociale, furnizarea de servicii specifice la domiciliu sau în centrele de zi, îngrijire medicală, terapii de recuperare, consiliere psihologică şi juridică”, a mai spus Ciucă.

Editor : Bianca Chirilă