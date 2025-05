Sorin Grindeanu: „Nu e cea mai bună situaţie economică, dar nici nu suntem într-o perioadă dinainte de apocalipsă”

Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu declară că România nu este pe marginea prăpastiei din punct de vedere economic, dar a precizat că această imagine care se proiectează acum nu este una roz, iar unele măsuri fiscale trebuiau luate mai demult. Grindeanu a mai afirmat că nu suntem în cea mai bună situaţie economică, dar nici într-o perioadă dinainte de apocalipsă, transmite News.ro.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, dacă suntem pe marginea prăpastiei din punct de vedere economic.

„Nu. Nu suntem. Toată această imagine care se proiectează acum, sigur, nu e una roz, sigur anumite măsuri fiscale, aşa cum prevede şi PNRR-ul, ar fi trebuit a fi luate mai demult, dar ce să vezi, de un an de zile suntem în alegeri de toate tipurile. Şi atunci a existat, e normal să existe această întârziere, acest delay de un an de zile, cât timp e campania electorală. Ele vor trebui a fi luate, sunt asumate de noi, unele dintre ele prin PNRR”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El a adăugat că România nu este în cea mai bună situaţie economică, dar nici nu se află într-o perioada dinainte de apocalipsă.

„De asta este important în aceste zile, pe partea economică, cu specialişti, nu neapărat oameni politici, nu e neapărat treaba noastră să aşezăm, să creionăm lucrurile, să le desenăm astfel încât impactul asupra populaţiei să nu fie unul aşa cum e prezentat acum: «Vine apocalipsa!». Nu. Nu e chiar în forma asta.

Am văzut zilele trecute ştiri că România în primul trimestru a intrat în recesiune. Fals! Fals! Nu e adevărat. Hai să discutăm deschis! Nu e cea mai bună situaţie economică, dar nici nu suntem într-o perioadă din aceasta dinainte de apocalipsă”, a mai afirmat Grindeanu.

El a fost întrebat dacă politicienii sunt dispuşi să renunţe la câteva „pile, cunoştinţe, relaţii”.

„Eu pot să vă spun ce am făcut la Ministrul Transporturilor. Sunt 52 de unităţi aflate în coordonare... companii, regii şi aşa mai departe, în coordonarea Ministerului Transporturilor, spitalele, CFR. Eu aproape în toate acestea, peste tot, am aplicat 109 (OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - n.r) şi ăla nu l-a făcut ministerul, se face extern. (...) Nu sunt organizate de noi (n.r. concursurile), e o chestiune externă, ceea e o treabă bună şi aş încuraja şi pe alţii să facă”, a explicat Grindeanu.

El a precizat că doreşte o plafonare a veniturilor din Consiliile de Administraţie.

„E nevoie de o plafonare a acestor venituri din CA-uri şi aşa mai departe. Adică e cel puţin absurd să ai o indemnizaţie unde mergi o dată pe lună la un CA şi e mai mare decât salariul preşedinteului. (...) Am discutat de exemplu aceste lucruri şi sunt de acord, dar să fie şi ele pe categorii că una este să discuţi de o companie, nu ştiu, tipografia de la CFR şi alta este de Tarom sau de Portul Constanţa sau de companiile mai mari, adică, reduse să fiu foarte bineînţeles şi ele pe categorii”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă a discutat aceste lucruri cu preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, Grindeanu a răspuns: „Am mai discutat nu o dată şi nu acum, în perioada asta, şi în trecut”.

El a adăugat că Bolojan a venit la Ministerul Transporturilor „tocmai să avem discuţii de acest tip şi să facem schimb de informaţii”.

Prim-vicepreşedintele PSD a mai fost întrebat dacă ar susţine un guvern condus de Ilie Bolojan.

„Astea sunt lucruri pe care trebuie să le decidem aşa cum v-am spus cu toţii şi n-am discutat de persoane. O să vă mire acest lucru. Nu am discutat de persoane la întâlnirea cu preşedintele Nicuşor Dan. Nu am discutat despre persoane. Nu am discutat despre portofolii, nu am discutat despre persoane, am discutat despre ceea ce v-am spus mai devreme, despre programe, proiecte de a pune la treabă specialişti din fiecare partid să vedem dacă ajungem la un numitor comun”, a declarat Grindeanu.

El a menţionat că ar putea exista un premier tehnocrat sau ar putea exista o rotaţie şi că toate variantele pot fi luate în calcul.

„Putem să avem un prim-ministru care să nu facă parte dintr-un partid politic, dar guvernul să fie unul politic. (...) Poate să fie un premier politic, Ilie Bolojan, cine vreţi dumneavoastră, poate să fie o rotaţie din aceasta, aşa cum a fost... (...) Toate aceste soluţii pot să existe. Dar deocamdată cred că ordinea corectă a lucrurilor este următoarea. Hai să vedem ce vrem să facem, ce e necesar să facem în România ca măsuri fiscale şi toate lucrurile, decizii şi aşa mai departe dacă picăm de acord pe un program comun, trecem la partea cealaltă. Dar dacă nu picăm pentru ce să vorbim de partea cealaltă, cea legată de diverse scenarii de acest tip?”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

