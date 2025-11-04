Sorin Grindeanu: „Nu e vorba de ceartă în coaliţie, ci de viziuni diferite”. Ce spune despre relația cu Ilie Bolojan

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susţine că partidele din coaliţia aflată la guvernare „nu se ceartă”, ci doar au viziuni diferite asupra unor măsuri care trebuie adoptate.

„Nu se ceartă lumea în coaliţie, nu e vorba de ceartă, e vorba de viziuni diferite. Noi suntem partid de stânga într-o coaliţie cu alte trei partide de dreapta. Tocmai de aceea venim de fiecare dată cu propuneri care să mai atenueze din acest şoc pe care îl dau măsurile acestea de dreapta abrupte, dar care par, în acest moment, că nu-şi ating ţinta”, a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3, citat de News.ro.



Preşedintele interimar al PSD a spus că social-democraţii „încearcă de fiecare dată să corecteze” unele măsuri pe care le ia Guvernul, subliniind că aşteaptă ca şi celelalte formaţiuni politice care fac parte din coaliţia aflată la guvernare să vină cu propuneri de îmbunătăţire a situaţiei.



În ceea ce priveşte relaţia pe care o are cu premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, Grindeanu a afirmat că nu a avut niciodată o relaţie de prietenie cu acesta.



„Nu a fost una de prietenie nici înainte, nu e nici acuma, e una (o relaţie – n.r.) de parteneri, de şefi de partide în cadrul unei coaliţii, fiecare încearcă să-şi susţină punctul de vedere, să şi-l argumenteze, dar nu am avut relaţie de prietenie şi nimeni nu a avut pretenţie la aşa ceva”, a explicat Grindeanu.



El a spus că ar da ”notă de trecere, undeva într-o zonă mediocră, 6-7”, relaţiei pe care o are cu prim-ministrul.

