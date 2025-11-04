Live TV

Sorin Grindeanu: „Nu e vorba de ceartă în coaliţie, ci de viziuni diferite”. Ce spune despre relația cu Ilie Bolojan

Data publicării:
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Foto: INQUAM/Sabin Cirstoveanu

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susţine că partidele din coaliţia aflată la guvernare „nu se ceartă”, ci doar au viziuni diferite asupra unor măsuri care trebuie adoptate.

„Nu se ceartă lumea în coaliţie, nu e vorba de ceartă, e vorba de viziuni diferite. Noi suntem partid de stânga într-o coaliţie cu alte trei partide de dreapta. Tocmai de aceea venim de fiecare dată cu propuneri care să mai atenueze din acest şoc pe care îl dau măsurile acestea de dreapta abrupte, dar care par, în acest moment, că nu-şi ating ţinta”, a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3, citat de News.ro.

Preşedintele interimar al PSD a spus că social-democraţii „încearcă de fiecare dată să corecteze” unele măsuri pe care le ia Guvernul, subliniind că aşteaptă ca şi celelalte formaţiuni politice care fac parte din coaliţia aflată la guvernare să vină cu propuneri de îmbunătăţire a situaţiei.

În ceea ce priveşte relaţia pe care o are cu premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, Grindeanu a afirmat că nu a avut niciodată o relaţie de prietenie cu acesta.

„Nu a fost una de prietenie nici înainte, nu e nici acuma, e una (o relaţie – n.r.) de parteneri, de şefi de partide în cadrul unei coaliţii, fiecare încearcă să-şi susţină punctul de vedere, să şi-l argumenteze, dar nu am avut relaţie de prietenie şi nimeni nu a avut pretenţie la aşa ceva”, a explicat Grindeanu.

El a spus că ar da ”notă de trecere, undeva într-o zonă mediocră, 6-7”, relaţiei pe care o are cu prim-ministrul.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ludovic orban digi24
1
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
Alexander Lukașenko
2
Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
4
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
5
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Digi Sport
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sebastian vladescu
Sebastian Vlădescu și Ionuţ Costea au ieșit din închisoare: ÎCCJ a...
micula1
Surse: Frații Micula nu sunt în România. Schema prin care ar fi...
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință în Coaliție privind concedierile din primării și pensiile...
Militari români şi un elicopter Black Hawk la un exerciţiu militar NATO la baza de la Mihail Kogălniceanu
Planurile anunțate de Moșteanu pentru baza de la Kogălniceanu: Este o...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu, un nou atac la adresa Oanei Gheorghiu: Venirea ei în Guvern „nu e un lucru care să ne facă bine”
Aeroportul din Bruxelles a fost închis din cauza depistării unor drone în apropierea terminalului
Emmanuel Macron anunță eliberarea a doi profesori francezi după trei ani de detenție în Iran
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan amiralul
Ilie Bolojan, întâlnire cu amiralul Pierre Vandier: prioritățile României în NATO și modernizarea armatei, printre temele discutate
Bucharest, Romania. 23rd Jun, 2025: Ionut Mosteanu, proposed Minister of Defense, is heard by the specialized committees of the Romanian Parliament. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Ionuț Moșteanu anunță că ar putea prezenta în Parlament inclusiv informații clasificate despre retragerea unor trupe SUA din România
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT000_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Câți bani primește Ciprian Ciucu de la PNL pentru campania din Capitală: jumătate de la filiala București, restul de la centru (surse)
odobescu face declaratii
Luminița Odobescu a fost numită consilier de stat la Cancelaria Prim-ministrului
ludovic orban sustine un discurs
Orban critică PSD: Chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament este o demagogie. Să spună clar că nu îl mai vor premier
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de...
Fanatik.ro
Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
De ce a ales Novak Djokovic să-și părăsească țara și să se mute în Grecia. Motivul neașteptat: „Sunt minunate”
Adevărul
Decizia de viață și de moarte a Ucrainei la Pokrovsk
Playtech
Stagii de cotizare la pensie 2025. Complet, potenţial sau minim
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat...
Pro FM
Noi detalii despre relația dintre Chris Martin și Sophie Turner. Apropiații celor doi rup tăcerea: „Au multe...
Film Now
Ce a făcut Robert De Niro după ce fiica lui a dezvăluit că este transgender. Tânăra a rupt tăcerea: „Sunt...
Adevarul
O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată în Franța. Fiul ei de 22 de ani, principalul suspect
Newsweek
Decizii la mica recalculare cu pensii crescute cu ZERO lei. Ce adeverințe au depus pensionarii?
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jennifer Lawrence dezvăluie numele regizorului care "a călit-o" cu stilul lui dur și direct: "Nu am simțit că...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”