Sorin Grindeanu nu exclude alegerile anticipate în România, în contextul în care PSD va vota, la finalul lunii aprilie, asupra opțiunii partidului privind viitorul său rol în Guvern. Liderul PSD susține că scenariul este mai greu de realizat din cauza prevederilor constituționale, dar subliniază că rămâne posibil în contextul unor posibile schimbări de Guvern.

„Tot timpul există acest scenariu în momentul în care ai schimbări de Guvern. Este mai greu realizabil în România din cauza prevederilor constituționale. Mai greu se aplică sau ajungi la alegeri anticipate, dar evident, tot timpul este acolo un scenariu care poate să se întâmple. Sigur, cu șanse foarte mici, dar este și acest scenariu", a declarat Sorin Grindeanu, la Brăila.

De asemenea, acesta a punctat că stabilitatea politică trebuie să fie însoțită de prosperitate și a dat exemplul Bulgariei, care se află în fața celei de-a opta încercări de a vota o majoritate în Parlament pentru a forma Guvernul.

„Stabilitatea doar de dragul stabilității, fără prosperitate, nu își are sensul. Am văzut în Bulgaria, de exemplu, în ultimii 3–4 ani, au fost opt sau nouă runde de alegeri anticipate. Ratingul de țară este mai bun decât al României astăzi și nu puteți să îmi spuneți că opt sau nouă runde de alegeri au însemnat stabilitate politică. Stabilitatea politică este bună doar atunci când aduce prosperitate", a explicat liderul PSD.

Bulgaria, la al vot pentru parlamentare

În Bulgaria, instabilitatea politică a dus la organizarea a opt alegeri parlamentare în perioada 2021–2026. Scrutinele au avut loc în aprilie, iulie și noiembrie 2021, octombrie 2022, aprilie 2023, iunie 2024, octombrie 2024 și sunt programate din nou pentru aprilie 2026.

Această succesiune de alegeri a fost cauzată de incapacitatea partidelor de a forma majorități stabile și de succesiunea guvernelor interimar sau minoritare. În fiecare caz, președintele a acordat mandate pentru încercarea de a forma un nou executiv, fără a se obține majorități durabile.

Scenariile discutate în PSD

Sorin Grindeanu susține că partidul are în față trei scenarii pentru votul din data de 20 aprilie: să rămână la guvernare în forma actuală, să treacă în Opoziție sau o reconfigurare în interiorul Coaliției.

„Eu am prezentat astăzi trei scenarii posibile: să rămânem în formula de acum, cu Ilie Bolojan premier, să trecem în Opoziție sau să existe o reconfigurare în interiorul Coaliției. Nu există alte scenarii”, a declarat Sorin Grindeanu la finalul întâlnirii regionale cu social-democrații din Oltenia.

Întrebat ulterior la ce s-a referit prin „reconfigurare în interiorul Coaliției”, Grindeanu a lăsat de înțeles că social-democrații ar cere atât schimbarea premierului, cât și schimbări în ceea ce privește USR: „Când am spus reconfigurare în cadrul coaliției proeuropene, am avut în vedere nu doar funcția de premier, ci și celelalte componente. Între PSD și USR există o istorie neprietenoasă de zece ani, încă de la înființarea acestora. Sunt lucruri pe care le-am spus în toată această perioadă.





