Sorin Grindeanu: Nu mă interesează foarte mult dacă pleacă premierul Ilie Bolojan şi vine alt liberal

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că primul ministru e dat de PNL până în 2027, conform protocolului, iar numele acestuia nu e atât de important precum dialogul din Coaliţie.

„Pe mine nu mă interesează foarte mult dacă pleacă neapărat primul ministru şi vine alt liberal. Avem un protocol care spune că până în 2027, şi noi suntem parteneri serioşi, primul ministru e dat de către PNL. E prea puţin important dacă e Bolojan în funcţie, Grindeanu sau Fritz sau mai ştiu eu cine. Nu oamenii sunt importanţi. Important e ceea ce face. Aveţi dreptate că politicile noastre de stânga apar singuratice. Şi e normal să fie aşa. Suntem singurul partid de stânga într-o coaliţie de dreapta, cu partide de dreapta: USR, cu UDMR şi PNL", a spus Grindeanu. 

Acesta a adăugat că principalul lucru în Coaliţie ar trebui să fie dialogul.

„Când ai o coaliţie de patru partide, cred că principalul lucru care trebuie să ne guverneze pe toţi e dialogul. Să încerci să armonizezi punctele de vedere ale celor patru partide şi să nu impui anumite politici publice”, a subliniat Grindeanu.

Cu toate acestea, el a precizat că PSD ar putea face o evaluare dacă vede că propunerile sale nu sunt luate în considerare în cadrul Coaliţiei.

„Dacă propunerile noastre sunt de fiecare dată tratate la «şi altele», sigur că trebuie să facem... Nu ne ţine nimeni cu forţa şi sigur că putem să facem o evaluare. Deocamdată suntem în această coaliţie, nu suntem pe niciun picior de plecare, dar avem propuneri decente, bune pentru români, pe care le avem a fi puse în practică”, a mai spus șeful PSD.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a participat vineri la conferinţa extraordinară a PSD Dâmboviţa, la Târgovişte, după care a susţinut o conferinţă de presă.

