Sorin Grindeanu: Nu mai vreau un PSD care se rușinează în fața criticilor Dreptei. Nu dăm socoteală celor care ne vor dispăruți

Data publicării:
sorin grindeanu psd
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos

Sorin Grindeanu a declarat, în discursul său de la Congresul PSD de vineri, că nu mai dorește „un PSD reactiv, plăpând și care doar răspunde la atacuri”. „Vreau un PSD care dă tonul, care are soluții și care oferă speranță reală. Nu mai vreau un PSD care se rușinează în fața criticilor Dreptei”, mai susține acesta. 

„Îmi asum această candidatură nu pentru o funcție, ci pentru a da o nouă direcție. Nu mai vreau un PSD reactiv, plăpând și care doar răspunde la atacuri. Vreau un PSD care dă tonul, care are soluții și care oferă speranță reală. Nu mai vreau un PSD care se rușinează în fața criticilor Dreptei. Noi suntem PSD iar PSD este un partid asumat, demn și care nu se poate clinti când vine vorba de viața oamenilor și de antreprenorii români. 

PSD trebuie să refuze categoric complicitățile toxice și să stea departe de dorințele bolnăvicioase de a căuta aprobarea celor care ne urăsc visceral și ne vor dispăruți. Nu lor trebuie să le dăm socoteală. 

(...) 

Să nu uităm cine suntem! Suntem partidul care a ținut România în picioare când au venit crizele economice sau politice, dar și cei care au construit atunci când ceilalți au vrut să dărâme. Nu ne-a fost ușor, a fost o bătălie în care unii dintre noi au plecat cu răni adânci. Astăzi, România este din nou la răscruce, iar noi, PSD, trebuie să fim pregătiți. Trebuie să ne asumăm o nouă direcție, clară și așezată. Însă pentru a porni pe un nou drum, trebuie mai întâi să ne raportăm cu respect la rădăcinile noastre social-democrate. 

Ca membru PSD din 1996, nu vreau să fiu un președinte care fuge de istorie, ci unul care își asumă geneza acestui partid. Cu bune și cu rele, cu greșeli și realizări. Pentru greșeli îmi cer eu, în numele tuturor, iertare românilor. Încrederea nu se poate reconstrui decât pe o bază curată. Și asta am de gând să fac astăzi.  

Inclusiv să ne uităm la noi, în interior. Vreau să invit astăzi la reconciliere toate generațiile partidului pentru ca toate vocile valoroase ale Stângii să vorbească din nou, pentru ca toate ideile cu adevărat social-democrate să se unească într-un proiect: românia puternică și prosperă. 

Astăzi, pentru prima dată în istoria partidului, vreau să le mulțumim foștilor lideri social-democrați, care au condus acest partid în cei mai grei ani, care au apărat cauza stângii în România și au ținut PSD în prim-planul politicii românești. 

De aceea, azi, alături de noi, sunt oameni importanți care pot demonstra oricând acest lucru: Îl avem pe dl Adrian Năstase, în mandatul căruia România a intrat în NATO. Îl avem pe dl Mircea Geoană, în mandatul căruia România a intrat în Uniunea Europeană. Îl avem pe dl Victor Ponta, în mandatul căruia s-a schimbat cursul României din punct de vedere economic și social. Și îl avem pe dl Marcel Ciolacu, în mandatul căruia România a intrat în Schengen.  

Să-mi spuneți dacă mai există un partid care să poată enumera atâtea realizări istorice!  

Alții - liberali, progresiști sau auriști se pot lăuda doar cu crearea Statului Paralel, cu tăierea salariilor, cu bătaia de joc și hoția din pandemie, cu majorarea TVA sau cu nimic! 

Domnilor foști președinți, vă mulțumesc pentru prezență și sper că v-a lipsit căldura și energia Partidului Social Democrat! PSD este de azi, din nou, casa tuturor! 

În același timp, stimați colegi, vreau să onorăm memoria fostului președinte Ion Iliescu și să păstrăm un moment de reculegere pentru tot ceea ce a însemnat contribuția sa la consolidarea democrației în România”, a declarat Sorin Grindeanu. 

