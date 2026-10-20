Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, în plenul Parlamentului, la votul pentru învestirea Guvernului Niculescu, că „nu vom administra eșecul Guvernului Bolojan și al Dreptei. îl vom expune public din prima zi”, atacând USR.

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„Factura guvernării lui Ilie Bolojan rămâne pe masa românilor. Iar astăzi trebuie să decidem dacă lăsăm țara blocată în criză și haosul de dreapta sau ne asumăm să o scoatem de acolo. Timp de șase luni, PNL și USR s-au luptat pentru putere, în timp ce bolnavii s-au luptat pentru viață fără tratamente. Acest lucru trebuie să se oprească. Astăzi, Partidul Social Democrat a ales responsabilitatea. Votăm azi Guvernul Niculescu pentru că România are nevoie de o schimbare de direcție. Dar să fie clar, nu vom administra eșecul Guvernului Bolojan și al Dreptei. Îl vom expune public din prima zi. Acesta este angajamentul pe care vi-l fac, doamnelor și domnilor de la USR. Ați venit la guvernare cu discursuri despre reformă, despre competență, despre integritate. Plecați de la putere cu un lider condamnat, un salvator sub braț și cu agenda publică ocupată de ură și istericale.

Da, atât de jos ați adus nivelul. Ați plecat de la zero și la zero ați rămas, în timp ce pe voi vă preocupă bârfele mizere, românii așteaptă explicații de la USR pentru jaful de la șantierul Mangalia, pentru jaful de la Sadu, pentru jaful de la ROMAERO, pentru jaful cu contractele pe SAFE, contract cu contract, decizie cu decizie, leu cu leu. Românii au dreptul să știe și vom pune oglinda transparenței mult clamate în față. Până atunci, la fel ca doamna Țoiu, le urez și eu condoleanțe tuturor catastrofelor USR care își vor pierde sinecurile grase de la stat. Drum bun, dar aveți grijă că nu toți sunteți la fel de norocoși ca și Fritz. Nu toți vă veți putea angaja singur la partid pe mii de euro”.

-știre în curs de actualizare-

Editor : Alexandru Costea