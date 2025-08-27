Sorin Grindeanu a vorbit despre numirea șefilor serviciilor secrete, despre care a spus că reprezintă atributul președintelui Nicușor Dan, iar responsabilitatea Parlamentului este de a vota, sau nu, aceste propuneri. În legătură cu numele vehiculate, liderul PSD nu a vrut să comenteze, spunând că ar fi „simple speculații. Sorin Grindeanu a ținut să sublinieze, însă, că nu și-ar dori ca vreuna din propuneri să vină din zona suveranistă, care are un mesaj puternic anti-european. „Asta e o treabă peste care e greu să treci. Și personal, dar și ca partid social-democrat”, a afirmat președintele interimar al PSD.

După discuțiile de ieri de la Guvern au apărut în spațiul public următoarele nume vehiculate în legătură su șefia servciilor secrete - Gabriel Zbârcea, Gabriel Lazurca, Florin Vlădică și Mircea Abrudean. Invitat de jurnalista Digi24 Andreea Dumitrescu să comenteze în legătură cu aceste persoane, Sorin Grindeanu a spun că nu face acest lucru, pentru „sunt simple speculații și așa le tratez”.

„Deocamdată, la Serviciu de Informații Externe există un director. Așa cum știm, dincolo, la Serviciul Român de Informații e postul vacant, urmare a demisiei domnului Hellvig. Cred că sunt doi ani deja de când e vacantat acest post. Dincolo de nume, care sunt speculații, sunt convins că cine vine acolo trebuie să apere - știu că foarte des au fost folosite aceste cuvinte - interesul național”, a afirmat Sorin Grindeanu.

„Serviciile românești sunt parte a unui sistem de alianțe cu servicii prietene. Noi ne-am câștigat un loc respectat în acest sistem și așa trebuie să rămână. Asta trebuie să ne ghideze atunci când propunem niște persoane, și ăsta este atributul președintelui, prin Constituție. A Parlamentului este să le voteze sau nu. Asta cred că este linia după care trebuie să ne ghidăm, și sunt convins că așa se va întâmpla”, a adăugat acesta.

„Dacă vorbim de opoziție în România, vorbim de AUR. În ceea ce mă privește, am o mare problemă din această perspectivă”

„Suntem în situația în care avem două servicii, așa cum am spus, parte a unui sistem de alianțe și ceea ce trebuie să ne ghideze, în primul rând, este să numim acolo persoane care să apere interesele naționale ale României, dar care să înțeleagă și contextul în care își desfășoară activitatea”, a subliniat Grindeanu.

„Acum, dacă vorbim de opoziție în România, vorbim de AUR. În ceea ce mă privește, am o mare problemă din această perspectivă, pentru că România e țară membră a Uniunii Europene și este un lucru pe care eu nu cred că trebuie să-l pierdem, și trebuie să ținem cu toată forța de apartenența noastră la Uniunea Europeană și de apartenența noastră la NATO. Discursul pe care îl are de multe ori AUR pare anti-european, pare anti-UE. Asta este o problemă peste care eu nu pot să trec. Nici eu, și nici PSD”, a mai spus liderul PSD”, a mai spus el.

Mi-ar fi difici dificil să mă gândesc că una dintre propuneri o să vină din această zonă, o zonă care și-a câștigat o anumită identitate politică spunând că noi ar cam trebui să ieșim din UE. Asta e o treabă peste care e greu să treci și personal, dar și ca partid social-democrat.

Întrebat dacă persoanele care ar urma să fie numite la servicii ar trebui să vină mai degrabă din zona societății civile decât din rândul partidelor politice, așa cum s-a întâmplat până acum, liderul PSD a spus că nu vrea să intre în astfel de amănunte, pentru că ar „specula”. „Aș face pure speculații”, a subliniat acesta.

„Înțeleg rolul pe care îl are președintele dat de Constituție, indiferent cine e președinte, în cazul nostru, Nicușor Dan, de a face aceste nominalizări, care ar fi bine să treacă prin vot în Parlament”, a conchis Sorin Grindeanu.

