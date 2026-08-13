Sorin Grindeanu: „Nu vreau să rămân cu lumina stinsă în România fiindcă vrea Pîslaru să avem Green Deal cu orice risc”

Sorin Grindeanu consideră că România a ajuns să intre în criza energetică pentru că „nu s-a studiat foarte bine perspectiva” în momentul în care a fost asumată politica Green Deal. Liderul PSD a mai punctat că ar lua în calcul ca țara noastră să piardă bani europeni prin repornirea centralelor pe cărbune dacă ar duce în situația în care „să rămân cu lumina stinsă în România fiindcă vrea Pîslaru să avem Green Deal cu orice risc”.

Liderul PSD susține că „nu s-a studiat foarte bine perspectiva” atunci când România și-a asumat să intre în Green Deal și a punctat că una dintre soluțiile pentru a trece prin criza energetică din acest moment este repornirea Grupului 4 de la Rovinari, în contextul închiderii Reactorului 2 de la Cernavodă.

Grindeanu a mai subliniat că Grupul 4 de la Rovinari „poate fi pornit dacă notifici Comisia”, în condițiile în care „oamenii înțeleg că atunci când ai o situație de criză, trebuie să pui ceva în loc”.

„Eu n-am văzut până acum un calcul, cred că românii ar trebui să vadă acest lucru, un calcul ce înseamnă pierderi dacă reporneşti aceste grupuri pe cărbune, pierderi din bani europeni, efectiv. (...) Ce înseamnă aceste pierderi?

Ce înseamnă aceste reporniri ca şi putere, câte mii de megawaţi, 1000-2000 de megawaţi, ceea ce ar duce dacă facem aceste lucruri, probabil la o situaţie în care şi ar fi bine să se întâmple aceasta, să nu mai importăm. Ăsta e un calcul pe care nu l-am văzut la nimeni”, a declarat Sorin Grindeanu, joi, într-o conferință de presă susținută la Parlament, citat de News.ro.

Tot din perspectiva banilor europeni pe care România i-ar putea pierde, Sorin Grindeanu a lansat un atac la adresa lui Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene.

„PSD este dispus, în primul rând să vadă care sunt necesităţile românilor. Ducând la extrem acest exemplu, nu vreau să rămân cu lumina stinsă în România fiindcă vrea Pîslaru să avem Green Deal cu orice risc. Ca să fie clar, mai important pentru români e să aibă toate aceste lucruri decât cerinţele lui Pîslaru”, adăugat Sorin Grindeanu.

Editor : M.G.