Grindeanu îl felicită pe Nazare pentru ținta de deficit de 8,4% convenită cu CE: „Pot continua investiţiile pe Anghel Saligny”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că ţinta de deficit bugetar al României de 8,4% pentru 2025, convenită cu Comisia Europeană, permite continuarea investiţiilor pe programul Anghel Saligny. El speră ca partidele din coaliţie să ajungă la un acord pe rectificarea bugetară în discuţiile care vor avea loc joi.

„Legat de rectificare, astăzi, când am fost întrebat, n-aveam încă datele. A fost doar o prezentare scurtă aseară a ministrului de Finanţe. În paranteză fie spus: eu chiar vreau să-l felicit pe Alexandru Nazare că a reuşit să discute la Bruxelles, împreună cu prim ministrul şi să existe acest deficit acceptat de 8,4%. Asta e o treabă bună (...) pentru că ne dă posibilitatea să reglăm mai uşor anumite dezechilibre pe care le avem în economie. Pe 8,4% deficit se pot continua investiţiile, aşa cum spunea şi primul ministru mai devreme, cele importante, se pot continua investiţii pe „Anghel Saligny”, care pentru noi sunt foarte importante, dar nu pentru PSD sunt foarte importante, sunt foarte importante pentru administraţiile publice locale”, a afirmat Grindeanu, la Antena 3 CNN.

El a explicat că sunt foarte multe localităţi în România care n-au apă, canal, iluminat, iar majoritatea investiţiilor de acest tip pe 'Anghel Saligny' sunt realizate de companii româneşti şi acest lucru se va vedea în economie.

„Am avut azi discuţii cu toţi miniştrii PSD (...) sigur că există anumite reglaje pe care sper să reuşim să le depăşim mâine, nu grave, dar avem o preocupare în continuare pentru a mai găsi o sumă suplimentară şi am transmis acest lucru domnului ministru Nazare, nu foarte mare, pe investiţii. Nu e un efort extraordinar, avem şi soluţii în marja de 8,4%, aşa cum ne-a cerut Comisia Europeană”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a menţionat că speră ca partidele din coaliţie să ajungă la un acord pe rectificare.

„În primul rând mâine trebuie să avem o discuţie extrem de importantă pe rectificare. Eu îmi doresc să ajungem la un acord. Sigur, a fost pe repede înainte. Azi, pe la prânz, am primit toate datele, o să vedem. Spre seară am primit un SMS de la domnul Kelemen Hunor care nu primise încă. Eu sper ca mâine toate partidele din coaliţie să ajungă la un acord, fiindcă vorbim de rectificare, un act guvernamental extrem de important”, a adăugat Grindeanu.

El a mai spus că România nu putea să se încadreze în 2025 într-un deficit de 7%, iar obiectivul de 8,4% este „o ţintă realistă” la care ţara noastră poate să se înscrie până la sfârşitul anului.

România ar urma să aibă în acest an un deficit bugetar de 8,4% din PIB, conform celor convenite cu reprezentanţii Comisiei Europene, a declarat, miercuri, premierul Ilie Bolojan.

Pachetele fiscale adoptate vor avea un efect de 0,6 - 0,7% din PIB anul acesta, dar vor creşte la peste 2,5% din PIB anul viitor, a spus prim-ministrul, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Editor : C.L.B.