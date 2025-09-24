Live TV

Grindeanu îl felicită pe Nazare pentru ținta de deficit de 8,4% convenită cu CE: „Pot continua investiţiile pe Anghel Saligny”

Data actualizării: Data publicării:
un pix și monede așezate pe o hârtie
FOTO: Getty Images

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că ţinta de deficit bugetar al României de 8,4% pentru 2025, convenită cu Comisia Europeană, permite continuarea investiţiilor pe programul Anghel Saligny. El speră ca partidele din coaliţie să ajungă la un acord pe rectificarea bugetară în discuţiile care vor avea loc joi.

„Legat de rectificare, astăzi, când am fost întrebat, n-aveam încă datele. A fost doar o prezentare scurtă aseară a ministrului de Finanţe. În paranteză fie spus: eu chiar vreau să-l felicit pe Alexandru Nazare că a reuşit să discute la Bruxelles, împreună cu prim ministrul şi să existe acest deficit acceptat de 8,4%. Asta e o treabă bună (...) pentru că ne dă posibilitatea să reglăm mai uşor anumite dezechilibre pe care le avem în economie. Pe 8,4% deficit se pot continua investiţiile, aşa cum spunea şi primul ministru mai devreme, cele importante, se pot continua investiţii pe „Anghel Saligny”, care pentru noi sunt foarte importante, dar nu pentru PSD sunt foarte importante, sunt foarte importante pentru administraţiile publice locale”, a afirmat Grindeanu, la Antena 3 CNN.

El a explicat că sunt foarte multe localităţi în România care n-au apă, canal, iluminat, iar majoritatea investiţiilor de acest tip pe 'Anghel Saligny' sunt realizate de companii româneşti şi acest lucru se va vedea în economie.

„Am avut azi discuţii cu toţi miniştrii PSD (...) sigur că există anumite reglaje pe care sper să reuşim să le depăşim mâine, nu grave, dar avem o preocupare în continuare pentru a mai găsi o sumă suplimentară şi am transmis acest lucru domnului ministru Nazare, nu foarte mare, pe investiţii. Nu e un efort extraordinar, avem şi soluţii în marja de 8,4%, aşa cum ne-a cerut Comisia Europeană”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a menţionat că speră ca partidele din coaliţie să ajungă la un acord pe rectificare.

„În primul rând mâine trebuie să avem o discuţie extrem de importantă pe rectificare. Eu îmi doresc să ajungem la un acord. Sigur, a fost pe repede înainte. Azi, pe la prânz, am primit toate datele, o să vedem. Spre seară am primit un SMS de la domnul Kelemen Hunor care nu primise încă. Eu sper ca mâine toate partidele din coaliţie să ajungă la un acord, fiindcă vorbim de rectificare, un act guvernamental extrem de important”, a adăugat Grindeanu.

El a mai spus că România nu putea să se încadreze în 2025 într-un deficit de 7%, iar obiectivul de 8,4% este „o ţintă realistă” la care ţara noastră poate să se înscrie până la sfârşitul anului.

România ar urma să aibă în acest an un deficit bugetar de 8,4% din PIB, conform celor convenite cu reprezentanţii Comisiei Europene, a declarat, miercuri, premierul Ilie Bolojan.

Pachetele fiscale adoptate vor avea un efect de 0,6 - 0,7% din PIB anul acesta, dar vor creşte la peste 2,5% din PIB anul viitor, a spus prim-ministrul, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
2
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
3
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Horaţiu Potra
4
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
fugarul emil ganj
5
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
Olandezii au rămas ”mască” înainte de meciul cu FCSB: ”Nu se poate așa ceva”. Ce au aflat
Digi Sport
Olandezii au rămas ”mască” înainte de meciul cu FCSB: ”Nu se poate așa ceva”. Ce au aflat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Tanczos Barna și George Simion
Tanczos Barna: „În Valea Uzului este locul de naștere al lui Simion...
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău
Nicușor Dan, mesaj pentru basarabenii din România, înainte de...
Romanian Government, Cabinet Meeting on the budget for 2025, Bucharest, Romania - 01 Feb 2025
Tanczos Barna: Criza bugetară se poate transforma într-o problemă a...
Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor.
Grindeanu: Nu cred că această abordare cu ultimatumuri şi umflatul...
Ultimele știri
China se angajează în premieră să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 7-10% până în 2035
Colegiul Medicilor, precizări în ancheta disciplinară în cazul dr. Flavia Groşan. Controversatul medic a preluat și teoria lui Trump
CE: Mesajele Ursulei von der Leyen se șterg automat, „altfel, telefonul ar lua foc”. Explicații după dispariția unui SMS de la Macron
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
lia olguta vasilescu paul stanescu
Dispute în PSD. Surse: Fratele lui Paul Stănescu a fost înlocuit de la ADR Oltenia cu un apropiat al Liei Olguța Vasilescu
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu îi ia apărarea premierului: „Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece”
N14 GRINDEANU MASCUL COALITIE-SINCRON25082025_01732
Grindeanu laudă moțiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu: „A grăbit decizia privind hidrocentralele”. Cum a votat PSD
grindeanu
Sorin Grindeanu, despre prelungirea plafonării: Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu: „Deficitul real al României este astăzi de cca. 10% din PIB”. Ce spune despre cei care cântă prohodul guvernului
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Soare în Balanță - Neptun retrograd în Berbec aduce adevărurile incomode la suprafață. Ce părea...
Cancan
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit...
Fanatik.ro
Fiica lui Leonard Doroftei face furori pe social media. Cât de frumoasă este Vanessa la 21 de ani
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei zile pe săptămână pe salariu întreg şi...
Adevărul
Statul român, sfătuit să renunțe la promovarea prin Miorița, Dracula și Sfinxul din Bucegi. „Sunt niște...
Playtech
Pot părinţii să îşi vândă bunurile fără acordul copiilor? Legea exactă
Digi FM
De ce s-a pocăit actrița Diana Dumitrescu: "Sunt o fiică a Domnului". A renunțat la religia ortodoxă și a...
Digi Sport
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Pro FM
Lana Del Rey, adevărul despre operațiile estetice. Ce intervenții și-a făcut artista la nivelul feței
Film Now
Keanu Reeves, cu barbă, într-o zi obișnuită, în NYC. Imaginile, după ce a negat zvonurile despre căsătoria cu...
Adevarul
Monștri marini gigantici, cu tentacule de 21 de metri, aduși de valuri pe mai multe plaje din SUA. Ce este...
Newsweek
Instanța refuză creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. Ce cale de atac mai există
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
"Arca lui Noe", capsula rusească de cercetare Bion-M, a revenit pe Pământ după o lună în spațiu. Care sunt...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, la aproape un an de când a învins cancerul: "A fost o luptă grea. Sunt mai blând cu corpul...
UTV
Lori Harvey, topless în Mexic. Fotografiile cu Damson Idris au reaprins zvonurile despre împăcare