Live TV

Sorin Grindeanu, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot în Parlament: „PSD este pregătit să construiască o alternativă”

Data actualizării: Data publicării:
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Sorin Grindeanu: „PSD este pregătit să construiască o alternativă” 

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut o primă reacție pe Facebook după ce Guvernul Mureșan a picat în Parlament. Liderul social-democraților spune că România are nevoie „urgent” de un guvern cu puteri depline și transmite că PSD este pregătit să își asume „redresarea” țării.

Sorin Grindeanu: „PSD este pregătit să construiască o alternativă” 

ACTUALIZARE 16:08 Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, în Parlament, după votul de respingere a guvernului Mureșan, că speră ca președintele Nicușor Dan să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare iar „PSD este pregătit să construiască o alternativă”. 

„România a pierdut 10 zile din cauza orgoliilor PNL și USR. Știau că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist. A venit momentul să stăm la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu. Toți ochii sunt pe noi, avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru 2027. 

Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare. PSD este pregătit să construiască o alternativă”, a spus Sorin Grindeanu. 

Știrea inițială:

„România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline care să schimbe direcția greșită! Suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României”, a scris Sorin Grindeanu, miercuri, pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Reacția prședintelui PSD vine după ce guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut votul de încredere al Parlamentului. Pentru învestire erau necesare 233 de voturi, însă Guvernul a primit 182 de voturi favorabile.

PSD anunțase anterior că nu va vota Guvernul Mureșan, iar Sorin Grindeanu spusese că partidul este pregătit să intre la guvernare și să construiască o majoritate.

Înaintea votului, Grindeanu a susținut în Parlament că România se află într-o criză politică de aproximativ 150 de zile și că PSD nu va susține Guvernul propus de Mureșan. Liderul PSD afirmase, de asemenea, că România are nevoie urgentă de un guvern care să „repare și să redea încrederea”.

După votul de miercuri, sunt întrunite condițiile prevăzute de Constituție pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea alegerilor anticipate, însă președintele Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că nu își dorește acest lucru.

Editor : A.C. | C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
calin georgescu
1
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
2
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la diplomata de la Atena...
2026-09-30-8268
3
Guvernul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a picat la vot în Parlament. Reacții la...
reziduuri de bauxită la rafinăria Aughinish Alumina din Irlanda
4
Țara europeană care alimentează mașinăria de război a Rusiei. Una dintre cele mai mari...
Siegfried Mureșan
5
Scenariul respingerii guvernului Mureșan: PNL ia în calcul să sesizeze CCR dacă Nicușor...
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore înainte a fost la meciul naționalei
Digi Sport
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore înainte a fost la meciul naționalei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dominic fritz
Fritz cere alegeri anticipate după ce Guvernul Mureşan a picat la vot: „A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor”
2026-09-30-7881
Mureșan, după ce guvernul său a picat în Parlament: „Partidele care au declanșat criza politică au votat pentru prelungirea ei”
bolojan
Ilie Bolojan: O soluție politică este bună dacă rezolvă problemele țării. Iar Guvernul Mureșan este o ieșire corectă din criză
15 decembrie 2025. Gyozo Baghiu, Inquam Photos
Diana Buzoianu acuză PSD că împiedică formarea Guvernului Mureșan: „Nu mai inventați motive să blocați țara”
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor, în discursul din Parlament: „Societatea nu mai are răbdare cu noi. Reacția va fi pe măsură”
Recomandările redacţiei
nicusor dan profimedia
Nicuşor Dan, în ziua votului: „Sunt şanse bune ca politicienii să fie...
profimedia-0975326545
Diana Șoșoacă a făcut circ în Parlament înaintea votului pentru...
perchezitii
Un lider USR Dâmboviţa ar fi implicat în reţeaua care a încercat să...
Flugzeug flydubai Boeing 737 MAX 8, A6-FKA, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, VAE, 26.06.2026 *** flydubai Boeing 737
Un zbor Dubai-Tel Aviv a aterizat în Arabia Saudită după o alertă de...
Ultimele știri
Scrisoare de intenție între Ministerele Apărării din România și Polonia în cadrul SAFE. Care este miza acestui acord
Zelenski a mers personal pe front pentru a felicita militarii care au participat în spectaculoasa „Operațiune Vivaldi”
Opt persoane care au atacat, în luna august, o ambulanţă care transporta un pacient au fost trimise în judecată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
VIDEO Imagini cu Presley Gerber, cu doar câteva ore înainte de moarte. Fiul lui Cindy Crawford s-a filmat în...
Cancan
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Fanatik.ro
Giovanni Becali s-a operat! Ce a pățit celebrul impresar: “Urmează să încep recuperarea!”
editiadedimineata.ro
Cum au transformat susținătorii lui Călin Georgescu un articol Reuters într-o nouă teorie a conspirației
Fanatik.ro
Rapid poate pierde 4 titulari esențiali fără să încaseze nimic! Lovitura majoră vine în Giulești peste câteva...
Adevărul
Autoritățile elvețiene clarifică situația în cazul lui Vlad Băltățeanu. Suspectul nu s-ar fi predat, ci a...
Playtech
Întrebarea la care să nu răspunzi când ești oprit de Poliție în trafic. Ce recomandă un avocat șoferilor
Digi FM
Ce face Ion Lăceanu la 90 de ani. "Omul-orchestră" s-a mutat acum cinci ani la un azil, după moartea soției...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Simona Halep, primele declarații despre viața personală
Pro FM
Florin Negruțiu a dezvăluit ce notă dezamăgitoare a luat la matematică la BAC. Povești din liceu, în direct...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
S-au îndrăgostit pe platoul de filmare, iar azi au o familie superbă. Kirsten Dunst și Jesse Plemons, din nou...
Adevarul
Bărbatul din Oradea care l-a plimbat pe Călin Georgescu cu Jaguarul, ultimatum pentru autorități. „Vă arestăm...
Newsweek
Pensii militare: Ministrul Miruță anunță că vârsta de pensionare nu crește. Documentele oficiale îl contrazic
Digi FM
Casa „Barbie” din Marea Britanie se vinde cu 725.000 de lire sterline. Locuința unde până și robinetele sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A ridicat o scândură din podea și a rămas fără cuvinte. Sub casa pe care o renova o aștepta o comoară din 1921
Digi Animal World
Reacția unei femei când un străin i-a oferit 200.000 de dolari pentru câinele ei: „Mulți dintre voi nu...
Film Now
John Goodman, despre gestul generos făcut de Bruce Willis la începutul carierei: „A avut grijă de mine. Îl...
UTV
Nadia Comăneci a defilat la Paris alături de Jane Fonda și Eva Longoria. Sportiva a ales o ținută creată în...