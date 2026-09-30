Sorin Grindeanu, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot în Parlament: „PSD este pregătit să construiască o alternativă”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut o primă reacție pe Facebook după ce Guvernul Mureșan a picat în Parlament. Liderul social-democraților spune că România are nevoie „urgent” de un guvern cu puteri depline și transmite că PSD este pregătit să își asume „redresarea” țării.

Sorin Grindeanu: „PSD este pregătit să construiască o alternativă”

ACTUALIZARE 16:08 Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, în Parlament, după votul de respingere a guvernului Mureșan, că speră ca președintele Nicușor Dan să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare iar „PSD este pregătit să construiască o alternativă”.

„România a pierdut 10 zile din cauza orgoliilor PNL și USR. Știau că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist. A venit momentul să stăm la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu. Toți ochii sunt pe noi, avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru 2027.

Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare. PSD este pregătit să construiască o alternativă”, a spus Sorin Grindeanu.

Știrea inițială:

„România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline care să schimbe direcția greșită! Suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României”, a scris Sorin Grindeanu, miercuri, pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Reacția prședintelui PSD vine după ce guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut votul de încredere al Parlamentului. Pentru învestire erau necesare 233 de voturi, însă Guvernul a primit 182 de voturi favorabile.

PSD anunțase anterior că nu va vota Guvernul Mureșan, iar Sorin Grindeanu spusese că partidul este pregătit să intre la guvernare și să construiască o majoritate.

Înaintea votului, Grindeanu a susținut în Parlament că România se află într-o criză politică de aproximativ 150 de zile și că PSD nu va susține Guvernul propus de Mureșan. Liderul PSD afirmase, de asemenea, că România are nevoie urgentă de un guvern care să „repare și să redea încrederea”.

După votul de miercuri, sunt întrunite condițiile prevăzute de Constituție pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea alegerilor anticipate, însă președintele Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că nu își dorește acest lucru.

Editor : A.C. | C.S.