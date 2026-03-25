Sorin Grindeanu: Principala nemulţumire a sindicatelor este lipsa dialogului real cu Ilie Bolojan

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că principala nemulţumire a sindicatelor este lipsa dialogului real cu premierul iar în urma discuţiilor pe care le-a avut cu liderii de sindicat au decis împreună o formă periodică de consultare cu sindicatele, iar cerinţele lor să fie susţinute şi transmise la nivelul Coaliţiei de către PSD. Grindeanu mai spune că în perioada următoare se va întâlni şi cu reprezentanţii patronatelor din România, pentru a discuta despre problemele specifice din mediul privat. 

„Principala nemulţumire a sindicatelor, exprimată în întâlnirea pe care am avut-o astăzi la Parlament, este lipsa dialogului real cu premierul Bolojan. Liderii principalelor confederaţii sindicale mi-au transmis acest lucru în termenii cei mai clari: toate discuţiile avute la nivelul guvernului au fost pur formale, iar premierul nu a ţinut cont de niciuna dintre propunerile acestora”, transmite preşedintele PSD, orin Grindeanu, după întâlnirea cu reprezentanţii sindicatelor. 

El arată că, prin urmare, au decis împreună o formă periodică de consultare cu sindicatele, iar cerinţele lor să fie susţinute şi transmise la nivelul Coaliţiei de către Partidul Social Democrat. 

„Ignorarea constantă a partenerilor sociali trebuie să înceteze! De prea multe ori până acum numeroase decizii au fost luate arbitrar şi inflexibil, provocând suferinţe sociale şi economice majore: recesiune tehnică, scăderea producţiei industriale şi a consumului, scăderea accelerată a puterii de cumpărare sau deprofesionalizarea masivă a sectorului bugetar în domenii critice precum sănătatea, educaţia şi absorbţia fondurilor europene”, afirmă preşedintele PSD. 

„Voi continua în perioada următoare să mă întâlnesc şi cu reprezentanţii patronatelor din România, pentru a discuta despre problemele specifice din mediul privat”, menţionează Grindeanu.

Blocul Naţional Sindical (BNS) a solicitat reprogramarea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, acuzând „modul defectuos şi lipsit de transparenţă” în care a fost realizată convocarea şi a anunţat că nu participă. 

La rândul lor Cartel ALFA, C.N.S.L.R.- Frăţia, C.S.D.R. şi C.S.N. Meridian au anunţat că nu vor lua parte la şedinţă, reclamând că se doreşte doar „simularea unei dezbateri”. 

Şedinţa a avut loc, de la ora 11:00, fără sindicate, la final Guvernul anunţând că OUG privind criza carburanţilor va fi adoptată în cursul zilei de joi, după ce Ministerul Finanţelor va opera câteva modificări. 

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, preşedinte al Camerei Deputaţilor, s-a întâlnit cu reprezentanţi ai principalelor federaţii sindicale. 

PNL îndeamnă partenerii de coaliţie la responsabilitate şi dialog şi anunţă că îi aşteaptă pe partenerii social-democraţi să revină la masa coaliţiei, subliniind că reducerea accizei şi plafonarea preţurilor sunt subiecte serioase care merită o dezbatere serioasă, cu calcule de impact, cu surse de finanţare identificate şi cu responsabilitate faţă de credibilitatea economică externă a României, nu sunt subiecte pentru campanie de imagine. 

