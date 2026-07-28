Consilierul județean AUR Marcel Mihoc, fost secretar general al PSD Timiș, a propus marți, într-o ședință a Consiliului Județean, ca președintele PSD Sorin Grindeanu să primească titlul de Cetățean de Onoare al Județului Timiș.

Grindeanu, despre titlul de Cetățean de Onoare al Județului Timiș: „Nu cred că e cazul”

ACTUALIZARE 13.35 Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat după ce consilierul județean AUR Marcel Mihoc, fost secretar general al PSD Timiș, a propus ca acesta să primească, pe viitor, titlul de Cetățean de Onoare al Județului Timiș.

Grindeanu a declarat că apreciază gestul și i-a mulțumit lui Marcel Mihoc pentru propunere, însă a precizat că nu consideră necesară o astfel de distincție.

„Eu mă simt onorat de diploma pe care mi-am luat-o la Universitatea de Vest din Timișoara și de celelalte diplome pe care le-am obținut. Nu am nevoie de așa ceva”, a spus liderul PSD.

Acesta a adăugat că și-ar dori mai degrabă ca proiectele începute în Timișoara și în județ să fie continuate.

„M-aș bucura foarte mult pentru Timișoara să se continue proiectele pe care le-am început. Îi mulțumesc lui Marcel Mihoc, dar nu cred că este cazul de acest lucru”, a declarat Sorin Grindeanu.

Știrea inițială

Propunerea a fost făcută în timpul dezbaterii proiectului prin care profesorul universitar doctor Margit Șerban a fost desemnat Cetățean de Onoare al Județului Timiș. Marcel Mihoc a susținut că aceeași distincție ar trebui acordată și altor medici din județ, precum profesorii Poenaru, Bârsășteanu, Bratu, Dumitrașcu, Săndesc, Brânzan și Păunescu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În intervenția sa, consilierul județean a extins discuția și asupra clasei politice, afirmând că, dintre politicienii pe care îi cunoaște, Sorin Grindeanu ar merita această distincție.

„Dintre toți politicienii pe care îi cunosc de peste 30 de ani, domnul Sorin Grindeanu este o persoană care a făcut pentru acest județ mult mai mult decât a făcut toată clasa politică și îl propun ca pe viitor să fie și dumnealui propus ca Cetățean de Onoare”, a declarat Marcel Mihoc în plenul Consiliului Județean Timiș.

Citește și: Sorin Grindeanu, atac la liderii AUR: I-ați văzut pe Dungaciu și pe Simion să spună ceva despre drone, despre sancțiunile Rusiei?

Editor : C.A.