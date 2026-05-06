Sorin Grindeanu: „PSD este deschis și are toate variantele în față”. Ce a spus despre o posibilă guvernare cu USR sau cu AUR

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, la o zi după ce Guvernul Bolojan a căzut prin moțiunea de cenzură depusă de AUR și social-democrați, că partidul pe care îl conduce „este deschis și are toate variantele în față” pentru viitoarea guvernare. Grindeanu a dat, însă, de înțeles că membrii PSD nu și-ar mai dori să intre la guvernare cu USR și a punctat, clar, că respinge ipoteza unei majorități cu AUR.

„Am discutat și posibilele scenarii care ar putea fi ca rezultat al trecerii unei moțiuni de cenzură. PSD este deschis și are toate variantele în față. Poate să existe majorități și fără PSD. Evident, poate să existe variantă care nu are PSD în majoritate sau poate să fie variantă cu o coaliție care să cuprindă variantele pro-occidentale”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă PSD ar accepta o nouă coaliție pro-europeană din care să facă parte și USR, Grindeanu a dat de înțeles că social-democrații nu ar prefera această variantă.

„USR? Dacă am fi pus și a doua întrebare legată de USR (n.r. La consultarea în care PSD a decis să își retragă sprijinul față de Ilie Bolojan), aș paria că procentul s-ar putea să fi fost mai mare decât 97,7%. Dar evoluțiile politice sunt cele pe care le vedem, mandatul nostru nu este unul de îngrădire a opțiunilor. Trebuie să găsim rapid o soluție, trebuie să existe un Guvern”, a fost răspunsul lui Grindeanu.

Ce spune Grindeanu despre o eventuală majoritate cu AUR

Liderul PSD a subliniat, ulterior, că PSD și AUR nu au suficiente voturi să formeze o majoritate parlamentară (218 voturi împreună, din 233 necesare).

„Am exclus și în momentele trecute și lucrul ăsta e cât se poate de clar”, a fost răspunsul concret al lui Grindeanu, întrebat dacă ar vedea posibilă o intrare la guvernare alături de partidul condus de George Simion.

Acesta a mai punctat că social-democrații nu vor susține o eventuală nominalizare de prim-ministru lansată de AUR.

Ulterior, la un alt interviu, de data asta acordat publicației Gândul, Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă percepe AUR drept un partid extremist.

„AUR a primit 1,6 milioane de voturi la alegerile din 2024. Eu nu i-aș cataloga pe cei care i-au votat pe cei de la AUR ca fiind extremiști. Sigur, există multe puncte care ne despart. Noi, de la PSD, cu cei de la AUR. Există anumite lucruri care poți spune că sunt cumva, de exemplu o politică economică mai naționalistă. Dar în acest moment, lucrurile par a fi mai mult în a nu găsi o variantă comună cu AUR”, a fost răspunsul dat de Grindeanu.

