Sorin Grindeanu: PSD își asumă reforma teritorială, cu toate riscurile. M-au sunat 2 președinți de CJ care vor să-și unească județele

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în România există 429 de localități care au sub 1.500 de locuitori, 1.200 de localități care au sub 2.500 de locuitori „și vreo 1.500-1.600 sub 3.000 de locuitori”. El astfel argumentează în favoarea reorganizării administrativ-teritoriale spunând că „sunt localități mici în România care nu mai pot să se susțină”. El spune că a fost sunat de președinții de consiliu județean din Ialomița și Călărași, care i-au spus că „ei doi au stat de vorbă, nu mai stau după noi și vor să-și unească județele”. Grindeanu mai susține că PSD, „cu toate riscurile își asumă reforma, chiar dacă va avea de pierdut electoral”.

„Avem mai multe scenarii. Acum avem 429 de localități sub 1.500 de locuitori. Sunt vreo 1.200 de localități sub 2.500 și vreo 1.500-1.600 sub 3.000 de locuitori. Sunt localități mici în România care nu mai pot să se susțină, nu mai pot să facă proiecte europene și nu pot aduce servicii publice de calitate pentru că nu au capacitate administrativă să o facă. Punând cetățeanul în mijlocul acestei reforme, cea mai grea, dar PSD își asumă, care va schimba într-un final România profund. E nevoie să facem după 60 de ani.

Dacă vom menține aceste localități mici, în primul rând le facem rău cetățenilor de acolo. Îi condamnăm la sărăcie. Atunci eu cred că putem să discutăm despre facilități, reducerea unor impozite a celor care fac aceste comasări, poate chiar înjumătățirea impozitelor locale ca să strângem aceste localități.

Un lucru la fel de important- nu doar numărul de locuitori e important, ci și celelalte criterii. Conectivitatea e la fel de importantă, serviciile publice. Eu i-am cerut lui Dragoș Benea să aibă criterii cuantificabile care să nu poată fi contestate de nimeni. România are nevoie de aceste reforme.

Știu că această hartă a produs știri, dar cu riscul de a vă dezamăgi să știți că nu am avut discuții în partid. A fost o propunere să discutăm de o reorganizare asemănătoare cu Curțile de Apel. Și de-acolo s-a dezvoltat această hartă.

Astăzi am fost sunați de doi președinți de consiliu județean din sudul țării, de la Ialomița și Călărași, care mi-au spus că ei doi au stat de vorbă, nu mai stau după noi și vor să-și unească județele.

În acest moment, localitățile mici nu sunt în stare să le ofere locuitorilor serviciile publice necesare unui trai decent. Spunându-le și explicându-le, eu cred că lumea va înțelege.

Vor exista comitete județene conduse de prefecți care vor discuta reforma la nivelul județelor. E important să avem criterii clare, nu doar legate de numărul de locuitori. PSD-ul, cu toate riscurile își asumă reforma, chiar dacă va avea de pierdut electoral. Asta înseamnă reformă, nu doar să dai din gură”, a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3 CNN.

El dă asigurări că „dacă poate să facă cineva această reformă în România, e PSD”. „Am fi cei mai loviți de această reformă, cu toate riscurile o vom face, pentru că România are nevoie”.

„E valabil patriotismul local și pentru localitățile mici. Eu nu văd o problemă să avem un județ Banat, cu Timiș și Caraș. Toate aceste lucruri e obligatoriu să fie discutate și tot așa obligatoriu e să le facem. Vor fi comisii județene care vor vorbi de comasare. Credeți că e normal să avem orașe sub 10.000 de locuitori? Eu nu cred. Dacă nu mă-nșel, Băile Herculane e un oraș sub 10.000, dar cei care efectiv vin acolo zilnic cresc populația. Atunci trebuie să ții cont de fiecare din aceste componente. PSD își asumă. Ce reformă a fost până acum? Că au dat niște femei de serviciu afară. În România, mai nou, ești reformator doar dacă înjuri PSD”, a mai spus liderul PSD.

Editor : A.C.