Exclusiv Sorin Grindeanu recunoaște că PSD trebuie să se schimbe: „Am greșit în toți acești 35 de ani”

Data publicării:
BUCURESTI - SEMNARE CONTRACT AUTOSTRADA - MINISTERUL TRANSPORTUR
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu Foto: Inquam Photos/George Călin

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la Digi24 că după vacanța parlamentară partidul se va concentra pe organizarea unui congres, unde să fie discutată o transformare a formațiunii. „PSD a făcut greșeli”, a spus acesta, subliniind că social-democrații trebuie să se adapteze la realitatea României din 2025.

„Eu sunt un președinte interimar, știu, al PSD-ului, și ăsta este mandatul pe care îl am. În această toamnă, odată cu începerea activității parlamentare, am avut totuși două luni de vacanță, de vacanță în sens parlamentar. De luni începe Parlamentul. O să avem această săptămână cu asumare, cu toate lucrurile pe care le spuneam mai devreme și după aceea vom intra, evident, în zona de congres a PSD-ului, care e foarte important”, a spus Grindeanu.

Liderul interimar a subliniat că la congres trebuie luate decizii esențiale, pentru că România s-a schimbat în ultimii 35 de ani, iar „PSD a făcut greșeli”.

„PSD-ul, dincolo de bătălia între X și Y, trebuie să se facă ceva în mod obligatoriu la acest congres, anumite clarificări, anumite adaptări la transformările pe care România le-a avut în anii aceștia. PSD-ul a fost principala forță politică a țării noastre din 90 până acum. România s-a schimbat, s-a schimbat în acești 35 de ani, PSD-ul trebuie să se schimbe. PSD a făcut greșeli”, a spus Grindeanu.

„PSD-ul trebuie să învețe din acele greșeli, dar trebuie să se adapteze la vremuri și mai important decât moțiunea câștigătoare la un congres, fiindcă așa e statutul nostru, să discutăm și să ajungem la la o concluzie vizavi de doctrină. Sigur, doctrină social-democrată, de adaptare a PSD-ului la o realitate a României 2025, fiindcă e absolut necesară această dezbatere internă. Și da, competiția e foarte bine venită”, a mai subliniat acesta.

El a admis că greșelile social-democraților au avut legătură și cu creșterile salariale care nu au ținut cont de „realitatea socială și financiară” din România.

„Am greșit în toți acești 35 de ani. De multe ori în acești ultimi doi, trei ani, dorința, dacă vreți, de a face lucruri n-a ținut cont și de, poate, o realitate și fiscală, și socială, și financiară în România. Mult s-a greșit în ultimul an când, argumentat, poate de multe ori s-a venit, domnule, trebuie să creștem salariile, acolo trebuie să facem asta. Nu e un lucru rău. Pe fond, mie nu-mi place să dau oameni afară, nu mă bucură”, a declarat acesta.

Grindeanu a punctat și problema calendarului electoral: „O greșeală a fost și faptul că ne-am complăcut într-un calendar electoral care a durat un an de zile. Un calendar pe care inițial, la începutul anului 2024, am stabilit a fi terminat în septembrie. Dacă vă aduceți aminte și faptul că timp de un an de zile noi am avut alegeri în România. Asta ne-a dus în situația în care, pe de o parte, opoziția, fie că era AUR sau USR, că ăsta e rolul opoziției, să scoată în evidență ce face greșit guvernul, dar pe de o parte, unii într-un discurs din ăsta populist, pe partea cealaltă, ceilalți ne spuneau alte lucruri.”

Liderul interimar al PSD a admis că una dintre marile greșeli a fost încrederea acordată partenerilor politici din trecut: „Asta e o greșeală și, ca să concluzionez, o greșeală fiindcă am crezut prea mult în cuvântul unor aliați din acea perioadă. Am avut colegi care mi-au spus nu-i credeți. Asta e, i-am crezut.”

