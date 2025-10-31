Live TV

Sorin Grindeanu, replică pentru Ilie Bolojan și legea Nordis depusă de PNL: Nu e niciun fel de concurenţă, nici ieftină, nici bogată

Data publicării:
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, despre cererea PNL de punere a legii Nordis în plen că luni, el va cere să intre pe ordinea de zi această lege, adăugând că nu are „niciun fel de concurenţă, nici ieftină, nici bogată” cu prim-ministrul Ilie Bolojan. 

Sorin Grindeanu a fost întrebat într-o conferinţă de presă, la Timişoara, despre solicitarea liberalilor, din Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, de punere pe ordinea de zi a legii Nordis, în contrapondere la cererea PSD ca premierul să vină în plen, să dea explicaţii despre redimensionarea trupelor SUA din România. 

„Luni, eu voi cere să intre pe ordinea de zi această lege. Are 70 de iniţiatori această lege, dacă nu mă înşel, dintre care 67 sunt de la PSD. Asta ca să clarificăm lucrurile. Voi cere eu să fie pe ordinea de zi, nu trebuie să ceară PNL-ul”, a spus Sorin Grindeanu, conform News.ro. 

El a precizat că nu are „niciun fel de concurenţă, nici ieftină, nici bogată”, cu prim-ministrul Ilie Bolojan. 

„Nu concurăm pe acelaşi culoar, n-avem niciun fel de, să spunem, competiţie. Eu concurez cu modul de a face politică, uneori, în a pune rezultatele, cifrele, mai presus decât oamenii. Eu cu asta concurez. Cu modul acesta de a guverna. (...) Eficienţa fără empatie nu e ceva uman, ceva care să apropie oamenii. Dar şi empatie fără eficienţă, asta e o treabă care nu dă rezultate. Trebuie să fii ambele. Dacă vrei să guvernezi bine, trebuie să mergi pe ambele direcţii”, a arătat Grindeanu. 

Premierul Marcel Ciolacu declara, după scandalul Nordis, că trebuie intervenit legislativ, el arătând că a avut o discuţie cu colegii lui, ca astfel de lucruri să nu se mai poată întâmpla şi că s-a făcut un grup de lucru la Parlament. 

„Astăzi am luat legislaţia şi din Franţa, am luat şi legislaţia din Germania. În momentul acesta au făcut un grup de lucru la Parlament, făcut domnul Simonis şi o să venim, o să vină dânşii cu o propunere legislativă, ceea ce mi se pare foarte corect”, a precizat Ciolacu. 

PNL a venit, la rândul lui, cu un proiect de lege care reglementează punerea în aplicare a unei proceduri alternative de mediere a litigiilor, în situaţia unei plângeri din partea cumpărătorilor, în cazul nerespectării prevederilor legii dar şi problema avansului şi a modului în care este folosit. 

Laura Vicol, preşedinte al Comisiei juridice din Camera Deputaţilor din noiembrie 2021, a demisionat din funcţie în urma unei anchete publicate de RECORDER şi intitulate „Schema Nordis. Maşinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”. 

